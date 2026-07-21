Donald Trump responsabilizó a Joe Biden y Kamala Harris por el "caos migratorio" en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre la política migratoria y responsabilizó al expresidente Joe Biden y a la exvicepresidenta Kamala Harris por lo que calificó como el "caos migratorio" que enfrenta la nación.

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A través de su cuenta en Truth Social, Trump compartió una publicación con el mensaje: "Culpen del caos migratorio a Biden y Harris, no a Trump", acompañada de un enlace a un artículo de opinión publicado por el New York Post.

En la publicación, el mandatario respaldó el contenido del texto, el cual sostiene que las decisiones adoptadas durante la administración Biden contribuyeron al aumento de la inmigración irregular hacia Estados Unidos y cuestiona la gestión que tuvieron el entonces presidente y su vicepresidenta en materia de seguridad fronteriza.



Aunque Trump no añadió comentarios adicionales, el mensaje reafirma una de las principales banderas de su discurso político: atribuir a la administración anterior la situación migratoria del país y defender las medidas implementadas por su gobierno para reforzar el control en la frontera con México, así como las políticas que implementó con el apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La inmigración ha sido uno de los temas más recurrentes en las intervenciones públicas del mandatario, quien en repetidas ocasiones ha señalado que las políticas de Biden y Harris facilitaron el ingreso irregular de migrantes y afectaron la seguridad nacional. Por su parte, tanto Biden como Harris han defendido las acciones que adoptaron durante su administración y han rechazado las críticas formuladas por Trump sobre el manejo de la frontera.

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Cabe resaltar que esta publicación se da días después de la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), en el cual agentes dispararon mientras él se encontraba en su carro en compañía de su hija.

Finalmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Durán Guerrero ingresó de manera irregular a Estados Unidos el 1 de septiembre de 2023 por la frontera sur. No obstante, Benjamin Gideon, abogado de la familia de la víctima, sostuvo que el joven contaba con permisos para trabajar legalmente en el país.