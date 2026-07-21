NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Donald Trump

Donald Trump responsabilizó a Joe Biden y Kamala Harris por el "caos migratorio" en EE. UU.

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump. - EFE.
Donald Trump. - EFE.
El presidente de Estados Unidos compartió una publicación en Truth Social en la que aseguró que la crisis migratoria es consecuencia de las políticas implementadas por la anterior administración, encabezada por Joe Biden y Kamala Harris.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre la política migratoria y responsabilizó al expresidente Joe Biden y a la exvicepresidenta Kamala Harris por lo que calificó como el "caos migratorio" que enfrenta la nación.

o

A través de su cuenta en Truth Social, Trump compartió una publicación con el mensaje: "Culpen del caos migratorio a Biden y Harris, no a Trump", acompañada de un enlace a un artículo de opinión publicado por el New York Post.

En la publicación, el mandatario respaldó el contenido del texto, el cual sostiene que las decisiones adoptadas durante la administración Biden contribuyeron al aumento de la inmigración irregular hacia Estados Unidos y cuestiona la gestión que tuvieron el entonces presidente y su vicepresidenta en materia de seguridad fronteriza.


Aunque Trump no añadió comentarios adicionales, el mensaje reafirma una de las principales banderas de su discurso político: atribuir a la administración anterior la situación migratoria del país y defender las medidas implementadas por su gobierno para reforzar el control en la frontera con México, así como las políticas que implementó con el apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La inmigración ha sido uno de los temas más recurrentes en las intervenciones públicas del mandatario, quien en repetidas ocasiones ha señalado que las políticas de Biden y Harris facilitaron el ingreso irregular de migrantes y afectaron la seguridad nacional. Por su parte, tanto Biden como Harris han defendido las acciones que adoptaron durante su administración y han rechazado las críticas formuladas por Trump sobre el manejo de la frontera.

o

Cabe resaltar que esta publicación se da días después de la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), en el cual agentes dispararon mientras él se encontraba en su carro en compañía de su hija.

Finalmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Durán Guerrero ingresó de manera irregular a Estados Unidos el 1 de septiembre de 2023 por la frontera sur. No obstante, Benjamin Gideon, abogado de la familia de la víctima, sostuvo que el joven contaba con permisos para trabajar legalmente en el país.

Temas relacionados:

Donald Trump

Joe Biden

Kamala Harris

Inmigración en Estados Unidos

Inmigrantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Se confirman la muerte de 3 personas en Venezuela por Hantavirus en medio de la tragedia por los terremotos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Daniel Ortega es una máxima amenaza a la democracia”: excandidato presidencial nicaragüense

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Informe del Departamento de Estado revela que régimen cubano se infiltró en altas esferas de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Terremotos en Venezuela. - AFP
Venezuela

Comando Sur revela contenido de carta hallada por militar de EEUU dentro de caja con ayuda humanitaria para Venezuela

Donald Trump y Ali al-Zaidi - EFE
Donald Trump

EE. UU. retirará todas sus tropas de Irak antes del 30 de septiembre y pondrá fin a presencia militar de 23 años: "No creemos que necesites el Ejército allí nunca más"

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump dice que la identidad de Estados Unidos está siendo amenazada por "un ataque renovado" y el "comunismo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Partido Colombia vs. Portugal (Mundial 2026) - Foto: EFE
Mundial

¿Un gol mal anulado? Colombia clasificó primera de grupo a los 16avos de final: pudo haberlo ganado frente a Portugal con un tanto agónico que el colegiado no quiso ver en el VAR

Terremotos en Venezuela. - AFP
Venezuela

Comando Sur revela contenido de carta hallada por militar de EEUU dentro de caja con ayuda humanitaria para Venezuela

Actor Carlos Manuel Vesga, nominado a los Premios Emmy - Foto: EFE
Actor

Actor colombiano recibe histórica nominación a los Premios Emmy por su memorable actuación en serie que apunta a ser una de las mejores del año

La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy - EFE
Shakira

"Dile lo que me estabas me diciendo": el vibrante momento entre Shakira y su coproductor al enterarse de reciente récord

Donald Trump y Ali al-Zaidi - EFE
Donald Trump

EE. UU. retirará todas sus tropas de Irak antes del 30 de septiembre y pondrá fin a presencia militar de 23 años: "No creemos que necesites el Ejército allí nunca más"

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump dice que la identidad de Estados Unidos está siendo amenazada por "un ataque renovado" y el "comunismo"

Torta hecha por voluntarios para niños venezolanos - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Así fue la torta gigante con los colores de Venezuela hecha por voluntarios para los niños en su día

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre