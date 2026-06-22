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Lunes, 22 de junio de 2026
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Dólar

Así amaneció el dólar en Colombia tras el resultado de las elecciones presidenciales

junio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Dólar - Canva
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Este lunes 22 de junio, el dólar inició su cotización en $3.390.

Este domingo 21 de junio, Colombia celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que tuvo como ganador al candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

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De la Espriella logró el 49,66% de los votos frente al 48,70% de su rival Iván Cepeda, es decir el 12.959.542 votos frente a 12.708.712, según los datos del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada del proceso electoral.

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Como toda elección presidencial, la economía nacional se mueve y este lunes 22 de junio el dólar inició su cotización en $3.390, lo que vendría reflejando una reacción positiva del mercado tras la victoria presidencial del candidato de derecha, según medios de economía local.

De acuerdo con el diario La República, "esta era una reacción esperada y que ya se vio cuando De La Espriella salió favorecido en la primera vuelta presidencial".

La Tasa Representativa del Mercado del dólar es de $3.459,53, según la Superintendencia Financiera de Colombia.

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La caída del dólar se registra apenas unas horas de conocerse los resultado del preconteo de votos de la Registraduría, que le otorgan una ventaja de más de 250.000 a Abelardo de la Espriella.

Cabe mencionar que el dólar venía consolidando una marcada tendencia a la baja desde mediados de mayo, teniendo en cuenta sucesos internacionales como el conflicto en Medio Oriente.

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