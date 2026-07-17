Humo de incendios en Canadá daña la calidad del aire en Nueva York y amenaza la final del Mundial 2026

Este jueves, los rascacielos de Manhattan desaparecieron tras una densa cortina de humo color naranja.

Las emblemáticas vistas de la isla neoyorquina, normalmente acompañadas por las aguas de los ríos Este y Hudson, quedaron reducidas a siluetas difusas envueltas en una gran neblina.

Desde el piso 17 de un edificio en Brooklyn, donde habitualmente se aprecia la Estatua de la Libertad y el perfil completo de la Gran Manzana, una visitante de origen puertorriqueño preguntó alarmada: "¿Se está quemando algo?".

La respuesta resultó tan sorprendente como preocupante: cien incendios forestales arden simultáneamente en Ontario, Canadá, a menos de 700 kilómetros al norte de la ciudad.

El fenómeno transformó Nueva York en una escena similar a las imágenes típicas de los incendios californianos.

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La enorme cantidad de humo llegó desde Canadá hasta el noreste de Estados Unidos y, al combinarse con las condiciones del clima, empeoró la calidad del aire en la ciudad.

Además, un sistema de alta presión que permanecía sobre la región hizo que la temperatura subiera hasta los 35 grados centígrados, muy cerca de un récord histórico.

Ante la situación, los residentes neoyorquinos recibieron una alerta de emergencia del Centro municipal.

El mensaje advertía que "la calidad del aire en la ciudad de Nueva York ha alcanzado niveles de Muy insalubre (AQI superior a 201). En este nivel, todas las personas, y no solo los grupos sensibles, pueden experimentar efectos graves en la salud".

Pese a ello, las autoridades municipales aseguraron que la final de la Copa del Mundo de la FIFA, programada para el domingo a las tres de la tarde, no se vería afectada.

Sin embargo, se espera que un sistema frío llegue el domingo por la mañana, reduciendo las temperaturas por debajo de 30 grados y trayendo vientos que ayudarán a despejar los gases contaminantes.

Aunque podría haber mejoría, se anticipa el arribo de una nueva masa de humo canadiense durante las primeras horas del sábado, ya que los incendios en Ontario continúan sin control.