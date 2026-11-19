El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, formalizará este jueves por la noche ante el tribunal electoral su candidatura para un tercer mandato en los comicios del 28 de febrero y lo hará mientras mantiene un contingente militar en Haití.

Bukele, de 45 años y con formación en publicidad, tiene casi asegurado un nuevo período de seis años.

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Su respaldo ronda el 80%, sustentado en la guerra contra las pandillas que redujo de forma drástica los homicidios en un país que, hasta hace pocos años, era el más violento del mundo sin estar en guerra.

Una reforma a la medida

El camino quedó libre en julio de 2025, cuando el Congreso, controlado por su partido, Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida.

El cambio también amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta.

No es la primera vez que su aspiración choca con la Constitución. En 2024, su candidatura ya había sido cuestionada porque la carta magna prohibía la reelección inmediata, pese a lo cual fue habilitada por un fallo de jueces afines.

Su actual período concluirá en 2027, tras haber sido recortado dos años para hacer coincidir las elecciones presidenciales con las locales.

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En las urnas enfrentará a una oposición débil: el médico izquierdista Rafael Aguirre, del FMLN, y la exdiputada derechista Mayteé Iraheta, de ARENA, los dos partidos que gobernaron el país antes de su llegada al poder.

El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha dejado más de 93.000 detenidos, de los cuales cerca del 90% sigue sin juicio.

La candidatura coincide con el despliegue de más de 2.000 soldados salvadoreños en Haití, país golpeado por poderosas pandillas.

Cuatro aerotécnicos salvadoreños, integrantes de una fuerza multinacional respaldada por la ONU, habrían sido secuestrados por estos grupos el pasado 18 de octubre.

Aunque el propósito declarado de la operación es rescatarlos, el foco se ha desplazado hacia ofensivas contra cabecillas de las pandillas y hacia un acuerdo entre ambos países, bajo reserva, que podría ampliar la presencia de tropas salvadoreñas.

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Su punto débil es la economía dolarizada, en particular el costo de vida: la canasta básica consume casi el 66% del salario mínimo, fijado en 408 dólares.