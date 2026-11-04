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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Delcy Rodríguez
Programa: El Informativo

Delcy Rodríguez anuncia plan económico hasta 2040 mientras Venezuela enfrenta crisis eléctrica y protestas

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Al estilo de Hugo Chávez, quien en su momento aseguraba mantenerse en el poder hasta 2031, la ahora encargada del régimen, Delcy Rodríguez, ha dado a conocer su intención de mantener su plan económico hasta 2040, declaraciones que han desatado la indignación y preocupación en diferentes sectores de la oposición, pues este mensaje deja abierta la posibilidad de mantenerse en el poder

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