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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Paraguay

Nuevo presidente de Paraguay pidió la renuncia a todos sus ministros: "el funcionamiento de las instituciones continuará"

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Pedro Alliana (AFP)
Pedro Alliana (AFP)
El presidente enfatizó que la medida no interrumpirá el funcionamiento normal de las instituciones estatales.

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ordenó este sábado a todos los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza poner sus posiciones a disposición, en una movida gubernamental orientada a restructurar su administración.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario paraguayo anunció que instruyó al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, para que solicite formalmente las renuncias.

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"Mi objetivo es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos", declaró Alliana en el mensaje publicado el 9 de noviembre de 2026.

El presidente enfatizó que la medida no interrumpirá el funcionamiento normal de las instituciones estatales.

"El funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad", precisó el mandatario, buscando tranquilizar a la ciudadanía sobre la continuidad de los servicios públicos durante este proceso de reestructuración.

El pasado viernes, el expresidente paraguayo Santiago Peña fue detenido en su casa en Asunción minutos después de haber sido destituido en un acelerado juicio político iniciado a raíz de una crisis bancaria que congeló los depósitos de la mitad de la población.

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"Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio", dijo a la prensa la fiscal Silvia Margarita González Vester. Peña será conducido a la fiscalía el sábado a las 11 de la mañana (hora local), donde será indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El ex jefe de Estado fue imputado por la Fiscalía por lesión de confianza, según el documento.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, Ueno Bank, por insuficiencia de capital. Casi tres millones de personas quedaron sin acceso a sus depósitos.

Peña, que asumió en 2023 para un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.

La oposición lo acusó de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.

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