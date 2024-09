"En Venezuela se llevó adelante un fraude en las elecciones": Boric en intervención en la que descartó reconocer de momento a Edmundo González

Chile reconoció este miércoles el fraude y la derrota del régimen de Nicolás Maduro, pero sigue sin reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo del país venezolano.

Tras su intervención en la edición 79 de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a calificar en duros términos a la dictadura de Maduro.

“En Venezuela se llevó adelante un fraude en las elecciones. Cuando se comete un fraude es porque no se quiere reconocer la derrota propia. No vamos a reconocer o dar un título que en la práctica no se tiene”, indicó el mandatario.

Boric le pidió al Gobierno de Maduro respetar la democracia y a validar los resultados reales que indican que hubo una derrota del régimen. “Nosotros incitamos en una salida pacífica a la crisis”, recalcó.

El mandatario también hizo un llamado a Biden a levantar sanciones, considerando que estas sumadas al mal manejo económico del régimen solo terminarán en más migración irregular.

“Llamamos a Estados Unidos a levantar las sanciones unilaterales que ha impuesto contra el pueblo venezolano”, afirmó.

También aprovechó para enviar un contundente mensaje a los migrantes venezolanos: “quienes estén pensando en salir de su país, Chile ya no está en condiciones de recibirlos”.

Cabe mencionar que durante su intervención Asamblea General de la ONU, Boric hizo referencia a los conflictos Israel - Hamás y Rusia - Ucrania, señalando sobre este último que "no podemos aceptar que se naturalice que un país invada a otro y se quede con su territorio".

Boric agregó que es importante "combatir a quienes erosionan la democracia, ya sea con autoritarismo o difundiendo noticias falsas”.

Tras esto, el mandatario de izquierda volvió a desligarse del régimen de Venezuela y aseguró que su país está expectante sobre la situación política allí.

"Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela", dijo.

Y agregó: “estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio de millones de sus ciudadanos, se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición”.

No obstante, cuestionó las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense e indicó que le expresó al presidente Biden que estas “no ayudan a la solución del conflicto, sino que lo agravan”.

“La crisis política se conjuga con la crisis económica y, en conjunto, estas han empujado a más de 7 millones de venezolanos al exilio”.