¿Es la financiación ilegal de campañas políticas una práctica extendida en Colombia?

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y su exesposa, Daysuris Vásquez, son investigados por la Fiscalía por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Este fin de semana, ambos fueron presentados ante un juez de garantías en Bogotá, la capital, tras su arresto en Barranquilla, la ciudad donde residen.

La decisión judicial también decretó como legal los allanamientos, el registro y la incautación de bienes, medidas que forman parte de la investigación.

Según la acusación, Petro y Vásquez recibieron al menos 600 millones de pesos –unos 153.000 dólares– que tenían como destino la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022. Según el relato de la exesposa del hijo de Petro, ese dinero nunca llegó a la campaña y habría sido utilizado, según ella, para pagar una vida de lujos de la expareja.

Tras conocer la noticia, el presidente colombiano dijo sentir como persona y padre la “autodestrucción” de su hijo, pero aseguró que, como mandatario, dará a la Fiscalía todas las garantías para la investigación.

¿Qué muestra el caso contra Nicolás Petro y Daysuris Vásquez? ¿Es, la financiación irregular, una práctica muy extendida en Colombia?

El programa Cuestión de Poder de NTN24 habló con Alejandra Barrios, directora de Misión de Observación Electoral, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil colombiana que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

“El Congreso de la República no ha brindado ni las capacidades ni las herramientas para el Consejo Nacional Electoral pueda hacer este proceso de seguimiento y control de manera efectiva a las organizaciones políticas”, aseguró Barrios.

“No hay un músculo institucional que permita ver la financiación ilegal”, agregó.

Además, señaló que una de las maneras en las que ingresan dineros ilegales a las campañas es a través de recursos recibidos en efectivo que no son reportados pues “no pasan por el sistema financiero y no pueden ser seguidos”, subrayó.

Además, indicó que provienen de recursos de empresas extranjeras y recursos de economías ilegales.