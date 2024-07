Estos son los presidentes que han calificado de "fraude" los resultados divulgados por el CNE del régimen en Venezuela

Tras conocerse el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela, en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) del régimen dio como ganador a Nicolás Maduro, varios mandatarios de la región se pronunciaron y catalogaron como “fraude” el triunfo del chavismo nuevamente.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

Uno de ellos fue el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, quien a través de un comunicado repudió “categóricamente” la proclamación de Maduro como presidente electo de la república.

“El Gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta. Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo de Venezuela”, declaró.

En esa misma línea, el presidente argentino, Javier Milei, aseveró en un mensaje previo al resultado que "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".

El Gobierno de Ecuador rechazó la “falta de transparencia en las elecciones” y aseguró que la ausencia de garantías en el proceso de publicación de los resultados “deslegitiman y vician los resultados de las elecciones”.

Por su parte, el presidente chileno Gabriel Boric aseguró a través de sus redes sociales que su Gobierno no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, sentenció.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, exigió el lunes un recuento "justo y transparente" de los votos.

"Ahora que concluyó la votación, es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas", indicó Blinken en un comunicado.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que en las próximas horas anunciará medidas "individual y colectivamente a favor de la democracia venezolana" tras los resultados de las presidenciales.

Mulino rechazó los resultados de los comicios en Venezuela y destacó su aspiración porque se "respetara la voluntad popular" pero "tal situación fue desconocida".

El Gobierno de España, a través del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, pidió que los resultados sean “plenamente verificables”.

“La voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables. Pedimos que se mantengan la calma y el civismo con los que transcurrió la jornada electoral”, aseveró.

El Gobierno de Colombia y su Cancillería consideraron “importante despejar cualquier duda sobre los resultados”.

“La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso. Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente”, comentó el canciller Luis Gilberto Murillo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que en las próximas horas anunciará medidas "individual y colectivamente a favor de la democracia venezolana" tras los resultados de las Presidenciales.

Mulino rechazó los resultados de los comicios en Venezuela y destacó su aspiración porque se "respetara la voluntad popular" pero "tal situación fue desconocida".

Según el único boletín del CNE hasta el momento, con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados dan a Nicolás Maduro 5.150.092 votos (51.1%) y a Edmundo González 4.445.978 votos (44.2%).