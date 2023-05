¿Guillermo Lasso puede volver a aspirar a la presidencia de Ecuador tras decretar la muerte cruzada?

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, hizo uso este miércoles de la figura de muerte cruzada instituida en la Constitución de ese país para casos de crisis política y conmoción interior, que tiene como consecuencia la disolución de la Asamblea Nacional.

Tras decretar la muerte cruzada a través de una alocución pública, Guillermo Lasso solicitó al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones legislativas y presidenciales de manera inmediata.

De esa manera, la ley establece que la autoridad electoral tendrá siete días a partir de la publicación del decreto para convocar a nuevos comicios.

En ese sentido, han surgido dudas sobre el futuro político del presidente Lasso, quien ahora tendrá la potestad de gobernar por decreto, solo en materia económica, tras el cierre del poder legislativo, pero bajo vigilancia de la Corte Constitucional.

De acuerdo a lo que establece la Constitución, el actual presidente Guillermo Lasso podrá postularse a una nueva elección presidencial tras haber decretado la muerte cruzada, ya que "dicha elección debe entenderse como una ratificación por parte del pueblo de la gestión del presidente para terminar el período para el que fue inicialmente electo".

No obstante, esto no contará como un nuevo periodo presidencial, que en Ecuador es de 4 años, sino como la culminación del periodo actual, resulte o no electo Lasso.

Lo mismo sucede con los congresistas, quienes podrá aspirar a terminar el periodo de gestión actual que iría hasta 2025.

Además, la ley indica que el uso del mecanismo de muerte cruzada solo podrá ser utilizado una sola vez en los tres primeros años desde la llegada al poder, por lo que, en una eventual ratificación de su gestión, Lasso no podrá utilizar la muerte cruzada en caso de verse envuelto en un nuevo juicio político.