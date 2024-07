Kamala Harris cuenta con la mayoría de delegados para ser designada candidata demócrata

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, cuenta en este momento con los delegados suficientes para ser designada como la candidata del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre.

Con el apoyo de los delegados asegurado, se espera que Harris sea nominada oficialmente como candidata en la Convención Nacional Demócrata que se desarrollará en Chicago entre el próximo 19 y 22 de agosto.

Harris de esta manera se perfila como la candidata casi segura del Partido Demócrata luego de que el presidente Joe Biden, en medio de críticas y dudas por su estado de salud, anunciara su retiro de la contienda electoral en la que buscaba ser reelegido como presidente de Estados Unidos.

Al conocerse que cuenta, de momento, con la mayoría de delegados, Harris afirmó el lunes que está "orgullosa" de contar con "el amplio apoyo necesario" de los delegados de su partido para convertirse en la candidata presidencial demócrata y sustituir a Joe Biden.

Según los medios estadounidenses, la mayoría de los delegados del Partido Demócrata -cerca de 4.000 personas encargadas de designar oficialmente al aspirante presidencial- ya han mostrado su intención de apoyarla.

Secundada por un masivo apoyo de los demócratas, Kamala Harris prometió ganar las elecciones presidenciales de noviembre contra Donald Trump, a quien comparó con "depredadores" y "estafadores" en un discurso este lunes tras la "montaña rusa" que supuso el retiro de Joe Biden de la carrera por la Casa Blanca.

"Háganme caso cuando digo que conozco el tipo (de persona) que es Donald Trump", afirmó Harris remontándose a su época de fiscal de California cuando tuvo que lidiar con "depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que timaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas en beneficio propio".

Afirmó, además, que luchará “por la libertad reproductiva, sabiendo que Trump, si tiene la ocasión, firmará una prohibición del aborto para todos los estados”. "Llevaremos nuestro caso ante el pueblo estadounidense y vamos a ganar", insistió.

Harris, quien es afroestadounidense y de ascendencia surasiática, además de la única mujer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos, elogió a Biden.

"Amo a Joe Biden", afirmó horas después de decir en la Casa Blanca que su legado es "inigualable en la historia moderna".

El Partido Demócrata ha prometido un "proceso transparente y ordenado" para sustituir a Biden y deberá ahora nombrar a un nuevo candidato en la convención que se celebrará en Chicago a partir del 19 de agosto.

La designación se perfila definida. La mayoría de los delegados demócratas -cerca de 4.000 personas encargadas de nominar oficialmente durante esa cita al aspirante presidencial- han mostrado desde ya su intención de apoyar a Harris.

No obstante, también es posible que los demócratas no se esperen hasta la cumbre partidista. Antes de la renuncia de Biden estaba previsto nombrar al aspirante mediante un sistema de votación telemática durante la primera semana de agosto y el partido no ha anunciado un cambio de planes.

Harris, la gran favorita, ha sido respaldada no solo por Biden, sino también por el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary, exsecretaria de Estado, y por la exjefa de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

Quedan dos pesos pesados sin haberse pronunciado: el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y el expresidente Barack Obama, quien afirmó que el partido navegará "en terreno desconocido durante los próximos días".

El equipo de Harris afirmó, entre tanto, que recaudó el récord de "81 millones de dólares" en 24 horas solo con las aportaciones de pequeños donantes.