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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

"La alianza estratégica entre Colombia y EE. UU. está más firme que nunca": De la Espriella tras encuentro con Marco Rubio

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella y Marco Rubio (AFP)
Abelardo de la Espriella y Marco Rubio (AFP)
Ahora el secretario de Estado tiene previsto llegar a Quito, Ecuador, para reunirse con el presidente Daniel Noboa este miércoles 9 de septiembre.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió por primera vez con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en un emotivo encuentro cargado de expresiones de amistad.

Rubio llegó a Barranquilla como parte de una agenda estratégica enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales con Colombia bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

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Esta visita, marcada por cuestiones de seguridad nacional, comercio y reconstrucción, subraya la importancia de la cooperación mutua en un momento crítico para ambos países.

El encuentro entre Rubio y De la Espriella, que se desarrollará en la sede alterna de la Presidencia de la República en el Batallón Paraíso, representa una oportunidad significativa para revitalizar las relaciones entre la administración de Donald Trump y el gobierno colombiano.

Uno de los temas principales de la reunión fue el narcotráfico.

"La erradicación de cultivos de coca y el refuerzo de las fuerzas de seguridad son esenciales para combatir el narcotráfico", subrayó Rubio antes de su viaje a Colombia.

Este compromiso forma parte del Escudo de las Américas, una iniciativa norteamericana para coordinar tácticas contra el crimen organizado.

Tras esto, en la tarde de este martes, el presidente De la Espriella se pronunció y entregó los primeros detalles de la reunión.

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"Recibí en Barranquilla al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio. Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca", dijo.

Y agregó: "Avanzamos en una agenda conjunta para fortalecer la seguridad regional, combatir frontalmente el narcoterrorismo, cumplir y colaborar en los asuntos fronterizos y abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos".

"Colombia retoma su liderazgo internacional con seriedad, carácter y una diplomacia de resultados, no de discursos", finalizó.

Ahora el secretario de Estado tiene previsto llegar a Quito, Ecuador, para reunirse con el presidente Daniel Noboa este miércoles 9 de septiembre.

Los temas centrales del encuentro son:

  • Seguridad
  • Narcotráfico
  • Cooperación contra organizaciones criminales
  • Comercio

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