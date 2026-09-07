¿Nuevo encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado como estrategia para las elecciones de medio término en Estados Unidos?

El corresponsal de la cadena ABC aseguró que María Corina Machado vendría a Washington para un nuevo encuentro con Donald Trump antes de su regreso a Venezuela como parte de una estrategia del presidente norteamericano de cara a las elecciones de Medio Término. De acuerdo con el periodista, la administración de Trump quiere mostrar cercanía con la líder de la democracia venezolana de cara a estas elecciones que renueva parte del Senado y la Cámara de Representantes y se necesitan todos los votos posibles, incluyendo, los de los venezolanos exiliados en Estados Unidos.