"Rubio está invirtiendo capital político en Venezuela": Alejandro Hernández sobre reunión del secretario de Estado con Dinorah Figuera en Washington

Este viernes 9 de octubre se llevó a cabo un encuentro en Washington D. C. entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la presidente de la Asamblea de 2015, Dinorah Figuera. En entrevista con NTN24, el director del diario digital La Gran Aldea, Alejandro Hernández, analizó la reunión y aseguró que “es claro que el secretario Rubio está invirtiendo capital político en el tema de Venezuela”.