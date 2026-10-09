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"Rubio está invirtiendo capital político en Venezuela": Alejandro Hernández sobre reunión del secretario de Estado con Dinorah Figuera en Washington

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Este viernes 9 de octubre se llevó a cabo un encuentro en Washington D. C. entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la presidente de la Asamblea de 2015, Dinorah Figuera. En entrevista con NTN24, el director del diario digital La Gran Aldea, Alejandro Hernández, analizó la reunión y aseguró que “es claro que el secretario Rubio está invirtiendo capital político en el tema de Venezuela”.

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