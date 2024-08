"Vamos a solicitar imputación de cargos con orden de aprehensión" ante la CPI contra Maduro: Luis Almagro, secretario general de la OEA

Los países que conforman la Organización de Estados Americano (OEA) se pronunciaron sobre la situación política en Venezuela, en el marco del Consejo Permanente convocado este miércoles y en el que participaron embajadores y cancilleres de 28 de las 33 naciones miembros.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, cuestionó la democracia en el país suramericano, al mismo tiempo que alertó sobre el encarcelamiento de los testigos de mesa durante la jornada electoral.

“Los testigos de mesa están siendo encarcelados. Qué democracia aguanta eso”, dijo.

Almagro también pidió que en medio de la investigación contra el régimen en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad sea imputado Nicolás Maduro.

“Teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte (CPI) es el momento de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables incluyendo a Maduro”, precisó.

"Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión", advirtió Almagro.

Por su parte, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, reconoció el triunfo de Edmundo González haciendo mención sobre varias de las actas publicadas por la oposición venezolana liderada por María Corina Machado.

"Resulta irrefutable que Edmundo González ganó", expresó.

“La razón por la cual no han mostrado las actas es obvia (...) Edmundo González derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos”, subrayó.

En el mismo sentido se pronunció el canciller peruano Javier González-Olaeche al reconocer el triunfo de Edmundo González.

"Edmundo González es el verdadero presidente electo de Venezuela. El proceso electoral venezolano fue fraudulento desde el primer día (...) Maduro no podrá sostener su victoria porque no podrá demostrar los resultados, es la hora y no ha mostrado las actas electorales", aseguró.

A su vez, el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano apuntó contra el Consejo Nacional Electoral y sus autoridades, a quienes calificó de “parcializadas".

“Nos corresponde dar un paso más, debemos comprometer todos nuestros esfuerzos y proponer medidas concretas para restaurar la integridad democrática en ese país y la esperanza de millones de venezolanos”, sostuvo.

Diana Mondino, canciller de Argentina, instó a la organización multilateral a evitar “los atropellos” a la democracia en Venezuela.

“Yo los miro a ustedes, miembros de la OEA, y les pregunto ¿vamos a permitir que esto siga ocurriendo en Venezuela? (...) Este régimen de Maduro viola todos los derechos internacionales, hace sufrir a su propio pueblo", recalcó.

Al mismo tiempo, Omar Paganini, canciller de Uruguay ante la OEA, indicó que “esta terrible crisis derivó de un proceso electoral plagado de vicios”.

"Cuando Venezuela era una democracia plena y Uruguay estaba bajo una dictadura, el Estado venezolano acogió a los exiliados venezolanos e influyó en la comunidad internacional para contener al régimen militar", agregó.