Llega el momento más doloroso de ‘The Chosen’: el primer tráiler de la serie que relata la vida de Jesús nos lleva directamente a la Pasión de Cristo

La serie The Chosen se estrenó en 2019 y se convirtió en un verdadero fenómeno en la industria audiovisual, destacándose como una de las producciones financiadas por crowdfunding más exitosas de la historia. A lo largo de sus temporadas, ha logrado recaudar millones de dólares gracias al apoyo directo de los espectadores.

En cada una de sus temporadas, la serie ha explorado diferentes momentos del ministerio público de Jesús, presentando no solo sus enseñanzas y milagros, sino también su vida cotidiana, los conflictos que enfrentó y la evolución de personajes como sus discípulos, entre ellos Pedro, Mateo y María Magdalena.

Recientemente, Prime Video dejó ver el tráiler de la sexta temporada, en el que se evidencia la crucifixión de Jesús y el dolor de María, su madre, y de los discípulos. Esta entrega promete ser la más ambiciosa, conmovedora y decisiva hasta la fecha. Con millones de seguidores alrededor del mundo, la producción creada por Dallas Jenkins se acerca a su gran final.

Asimismo, esta temporada está programada para estrenarse en el segundo semestre de 2026. Este cambio en su calendario habitual viene acompañado de un formato innovador: los primeros episodios se lanzarán en noviembre de este año a través de streaming, mientras que el gran final se presentará como un evento cinematográfico mundial en las salas de cine durante la primavera de 2027.

“El final de la temporada 6 es esencialmente un episodio de gran tamaño que se estrenará como un evento teatral en todo el mundo”, dijo Dallas Jenkins a Deseret News.

¿Cómo será la sexta temporada de 'The Chosen'?

La nueva temporada de The Chosen se centrará en una de las etapas más cruciales de la vida de Jesús y abordará los acontecimientos que siguen a la Última Cena y la traición de Judas Iscariote, dando paso al camino hacia la crucifixión.

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Asimismo, a lo largo de los episodios se verá el impacto emocional que estos acontecimientos tienen en los discípulos y cómo se desarrolla la Pasión, todo basado en los textos del Nuevo Testamento, que sirven como preludio del desenlace de la serie.

Finalmente, según información de Deseret News, su creador, Dallas Jenkins, aseguró que esta es la producción más ambiciosa hasta la fecha, tanto por su complejidad técnica como por su escala, ya que el rodaje ha requerido mucho más tiempo debido al uso intensivo de efectos visuales y a los procesos de traducción, que implican un esfuerzo mayor. Por esta razón, el director pidió comprensión a los seguidores por la espera más larga entre temporadas.