¿Cuáles son los efectos psicológicos que ha dejado la tragedia en Venezuela? Experto analiza

La reconstrucción tras una tragedia no solo implica la reparación estructural; también involucra sanar las heridas emocionales causadas por una situación de desastre como esta, en que miles de personas perdieron a sus seres queridos. Frente al impacto psicológico que representa un hecho como este, El Informativo de NTN24 conversó con el coordinador del Servicio de Atención Psicológica (CECODAP), Abel Sarabia.