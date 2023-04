“Echar culpas entre países es pasarse la bolita de un lado a otro”: experto sobre crisis por consumo de fentanilo

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, para pedirle ayuda contra el tráfico de fentanilo en medio de los crecientes cuestionamientos a México de políticos estadounidenses.

El gobierno de China contestó esta solicitud y a través del portavoz Mao Ning negó que su nación esté involucrada en alguna red de tráfico ilegal de dicha droga con México y aseguró que México no ha notificado a China por la incautación de fentanilo proveniente del país asiático.

Sobre este tema habló en La Tarde de NTN24, Raúl Benítez Manaut, experto en narcotráfico, quien señaló que hay tres países involucrados en el consumo de fentanilo y que, al echarse la culpa entre ellos, solo se están “pasando la bolita” de un lado a otro, pero no dan soluciones.

“Echarle la culpa a China, México o Estados Unidos es pasarse la bolita de un lado a otro, López Obrador le echa la culpa a los consumidores en Estados Unidos y a los proveedores chinos; China niega que no le han notificado envíos de Fentanilo, y Estados Unidos le echa la culpa a los narcotraficantes mexicanos y que el gobierno no tiene capacidad de fronteras y resulta que todo es cierto, son responsabilidades compartidas”, aseveró.

“A los narcotraficantes mexicanos no les interesa venderla en México porque es muy barata, la droga se cotiza al cruzar la frontera con Estados Unidos y se ha demostrado que la droga tiene insumos de China, pero el gobierno de China no tiene control de fronteras y vemos involucrados en este caso a tres países: China, México y Estados Unidos, que no tienen control de fronteras”, complementó el invitado.

Además, el experto aclaró que el fentanilo tiene un mercado dirigido a los menos favorecidos debido a su precio: “esta droga no está desplazando a la cocaína ni a la heroína, esta droga está dirigida al mercado de gente pobre y humilde en Estados Unidos porque es muy barata. Son drogas distintas con diferente mercado”.