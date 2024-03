Polémica luego de que reconocida artista repartiera "píldoras del día después" durante un concierto en Estados Unidos

La reconocida cantautora y actriz estadounidense Olivia Isabel Rodrigo sorprendió en las últimas horas a sus seguidores luego de repartir “píldoras del día después” durante una de sus presentaciones en Estados Unidos.

La artista se encuentra completando la primera etapa de su gira ‘Guts World Tour’ por varios países de Estados Unidos.

Este martes, Olivia se presentó en Misuri en la ciudad de St Louis donde los asistentes recibieron de forma gratuita paquetes de con las píldoras de la marca Julie.

Se trata de su iniciativa Fund 4 Good que “está comprometida con la construcción de un futuro equitativo y justo para todas las mujeres, niñas y personas que buscan la libertad en materia de salud reproductiva".

Las píldoras fueron proporcionadas por la organización Right By You y a ellas se asoció Missouri Abortion Fund para ayudar a repartir los productos.

De acuerdo con la también actriz, una parte de los ingresos de su concierto de St. Louis iba dirigido a ambas organizaciones.

Además, que una parte de las ventas de las entradas al evento en Omaha beneficiaría a la organización Nebraska Abortion Resource, que proporciona fondos y apoyo práctico para hacer del aborto un método económicamente accesible y a Iowa Abortion Access Fund, que facilita el acceso a servicios de interrupción del embarazo.

En varias imágenes compartidas en redes sociales por los fans de la artista, se observan los anticonceptivos con los siguientes interrogantes:

“¿Financiar el aborto? Es una buena idea, ¿verdad?”, se lee en las cajas que recibieron los fans.

"Definitivamente estoy a favor de la elección, pero ¿por qué no simplemente apoyar a las jóvenes con la idea de no tener relaciones sexuales? Estoy tan harta de la cultura sexual", fue uno de los comentarios de los internautas.

Cabe señalar que las restricciones al aborto en estados como Missouri y Nebraska parten de la anulación del caso Roe vs. Wade, el cual reconoció el derecho constitucional al aborto y determinó que toda persona tiene derecho a interrumpir un embarazo antes de que sea viable, por parte de la Corte Suprema en junio de 2022, lo que implica que ya no existe un derecho constitucional federal al aborto.