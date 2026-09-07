Reconocido cantante busca catador de helados por un sueldo de 30 mil dólares: estos son los requisitos

Snoop Dogg lanzó una particular convocatoria laboral para encontrar a un catador internacional de helados que se convierta en los ojos, oídos y paladar de su marca Dr. Bombay, proyecto que desarrolla junto a su hijo, Cordell Broadus.

La oferta fue anunciada por el rapero mediante un video y una publicación en LinkedIn. El puesto está disponible para candidatos de diferentes países y combina gastronomía, viajes y creación de contenido.

La persona seleccionada tendrá la misión de recorrer distintas ciudades para probar helados y otros postres congelados, conocer las costumbres gastronómicas de cada destino y descubrir nuevos sabores, ingredientes y tendencias que puedan servir de inspiración para la marca.

La propuesta contempla viajes a diferentes lugares del mundo para explorar la oferta de postres helados y detectar combinaciones o tendencias que todavía no hayan alcanzado el mercado masivo.

La idea, según la convocatoria, puede resumirse en tres acciones: probar, viajar y descubrir, para posteriormente compartir los hallazgos con el equipo de Dr. Bombay y con el propio Snoop Dogg.

El contrato será bajo la modalidad de servicios profesionales independientes y tendrá una duración de tres meses.

La empresa señaló que el proceso de contratación y los pagos serán gestionados por Deel, una plataforma especializada en contratación internacional.

Además de las degustaciones y los viajes, el puesto incluye la generación de contenido para redes sociales a partir de las experiencias gastronómicas. El trabajador también podría involucrarse en campañas y otras acciones promocionales de la compañía.

Una de sus principales responsabilidades será aportar ideas para definir el próximo sabor de helado de Dr. Bombay, una decisión en la que tendrá la oportunidad de colaborar directamente con Snoop Dogg.

La convocatoria está abierta a personas de cualquier parte del mundo. No es necesario contar con una carrera profesional específica ni haber trabajado anteriormente como crítico gastronómico.

La marca busca candidatos apasionados por la comida, los helados, las tendencias culturales y la creación de contenido, especialmente aquellos que puedan convertir sus experiencias de viaje en material atractivo para las plataformas digitales.

Entre las condiciones indispensables se encuentran hablar inglés, contar con un pasaporte vigente y tener disponibilidad durante los tres meses que durará el contrato.

Dominar otros idiomas no es un requisito obligatorio, aunque puede representar una ventaja para quienes quieran acceder al puesto, debido a los desplazamientos internacionales que contempla la propuesta.