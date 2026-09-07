NTN24
Lunes, 07 de septiembre de 2026
Lunes, 07 de septiembre de 2026
Rapero

Reconocido cantante busca catador de helados por un sueldo de 30 mil dólares: estos son los requisitos

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Helados-Canva
Helados-Canva
La oferta fue anunciada por el rapero mediante un video y una publicación en LinkedIn.

Snoop Dogg lanzó una particular convocatoria laboral para encontrar a un catador internacional de helados que se convierta en los ojos, oídos y paladar de su marca Dr. Bombay, proyecto que desarrolla junto a su hijo, Cordell Broadus.

La oferta fue anunciada por el rapero mediante un video y una publicación en LinkedIn. El puesto está disponible para candidatos de diferentes países y combina gastronomía, viajes y creación de contenido.

La persona seleccionada tendrá la misión de recorrer distintas ciudades para probar helados y otros postres congelados, conocer las costumbres gastronómicas de cada destino y descubrir nuevos sabores, ingredientes y tendencias que puedan servir de inspiración para la marca.

La propuesta contempla viajes a diferentes lugares del mundo para explorar la oferta de postres helados y detectar combinaciones o tendencias que todavía no hayan alcanzado el mercado masivo.

La idea, según la convocatoria, puede resumirse en tres acciones: probar, viajar y descubrir, para posteriormente compartir los hallazgos con el equipo de Dr. Bombay y con el propio Snoop Dogg.

El contrato será bajo la modalidad de servicios profesionales independientes y tendrá una duración de tres meses.

o

La empresa señaló que el proceso de contratación y los pagos serán gestionados por Deel, una plataforma especializada en contratación internacional.

Además de las degustaciones y los viajes, el puesto incluye la generación de contenido para redes sociales a partir de las experiencias gastronómicas. El trabajador también podría involucrarse en campañas y otras acciones promocionales de la compañía.

Una de sus principales responsabilidades será aportar ideas para definir el próximo sabor de helado de Dr. Bombay, una decisión en la que tendrá la oportunidad de colaborar directamente con Snoop Dogg.

La convocatoria está abierta a personas de cualquier parte del mundo. No es necesario contar con una carrera profesional específica ni haber trabajado anteriormente como crítico gastronómico.

La marca busca candidatos apasionados por la comida, los helados, las tendencias culturales y la creación de contenido, especialmente aquellos que puedan convertir sus experiencias de viaje en material atractivo para las plataformas digitales.

Entre las condiciones indispensables se encuentran hablar inglés, contar con un pasaporte vigente y tener disponibilidad durante los tres meses que durará el contrato.

Dominar otros idiomas no es un requisito obligatorio, aunque puede representar una ventaja para quienes quieran acceder al puesto, debido a los desplazamientos internacionales que contempla la propuesta.

Temas relacionados:

Rapero

Convocatoria

Viajes

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¡DE "BEBECITA" NADA! Así era el impacto criminal de la pareja de Bendito Menor, abatida en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

América Latina en alerta por el fenómeno de "El Niño": ¿Qué deberían hacer los gobiernos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Las impactantes imágenes que ha dejado la emergencia en el aeropuerto de Miami: avanza investigación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así avanza "La ruta por las respuestas pendientes" en Venezuela: exigen liberación de presos políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe al ELN: incautan 250 kilos de explosivos almacenados junto a institución infantil

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Foto referencia: Canva
Régimen venezolano

Revelan dónde está el área del petróleo del acuerdo que firmó el régimen venezolano con Estados Unidos

El dictador cubano, Raúl Castro-Foto: EFE
Cuba

"El diablo lo debe estar esperando": reacciones a imágenes de Raúl Castro tras rumores sobre delicado estado de salud en el que se encontraría

Mario Díaz-Balart (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart

Abelardo de la Espriella, Mario Díaz-Balart y Gustavo Petro
Mario Díaz-Balart

"Lo que heredó el presidente De la Espriella es un desastre, heredó de Petro un país en bancarrota": Mario Díaz-Balart

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Régimen venezolano

“Estamos tratando de desmantelar una organización criminal”: Perkins Rocha tras 8 meses de captura de Maduro

Más de Entretenimiento

Ver más
39.ª edición de los Hispanic Heritage Awards / Óscar D'León, cantante y músico venezolano - Fotos: X / Instagram
Óscar D' León

'El Sonero del Mundo', Oscar D'León, será homenajeado con el Premio Leyenda de los Hispanic Heritage Awards

Catherine Fulop, actriz venezolana, vendiendo arepas en Buenos Aires, Argentina - Fotos: X
Argentina

Reconocida actriz venezolana fue captada vendiendo arepas en Argentina para recaudar fondos y destinarlos a los afectados por los terremotos en su país

Muere a los 83 años el mago español Juan Tamariz
Fallecimiento

Muere a los 83 años el mago español Juan Tamariz: "Partió sin sufrir, sonriendo y en paz"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bandera de China / FOTO: EFE
China

China responde a Estados Unidos que las "sanciones y las presiones" sobre el régimen de Irán no son la solución

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (AFP)
Aryna Sabalenka

Sabalenka paró su partido en el US Open al detectar olor que venía desde la tribuna y se dirigió a la red: estas fueron sus palabras

El skater español Danny León protagonizó uno de los momentos más virales del eclipse solar total visible en España - Foto EFE
Eclipse de Sol

No es IA: skater español logra una de las imágenes más increíbles durante el eclipse total de Sol

39.ª edición de los Hispanic Heritage Awards / Óscar D'León, cantante y músico venezolano - Fotos: X / Instagram
Óscar D' León

'El Sonero del Mundo', Oscar D'León, será homenajeado con el Premio Leyenda de los Hispanic Heritage Awards

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Trofeo UEFA Champions League - Foto EFE
UEFA Champions League

Dolorosa eliminación: club de colombiano cae en Champions tras ganar 3-0 en la ida

Terremoto en Colombia (AFP)
Terremoto en Colombia

Nuevo balance de la UNGRD tras el terremoto en Colombia: 321 personas fallecidas y 4.595 personas heridas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023