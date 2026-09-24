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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella acompaña despliegue de más de 1.200 efectivos contra estructuras criminales en Cali: "Marca un momento decisivo"

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella en la operación Iron - Foto_ presidente Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella en la operación Iron - Foto_ presidente Abelardo de la Espriella
El presidente Abelardo de la Espriella acompañó durante la madrugada el operativo, que contempla 83 órdenes de captura y 101 diligencias de registro y allanamiento en seis comunas de Cali.

La Operación Iron se desplegó durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre en diferentes sectores de Cali, con un dispositivo de más de 1.200 integrantes de la Fuerza Pública y la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

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El operativo se concentra principalmente en sectores del centro y oriente de la ciudad, entre ellos El Calvario, San Pascual y Sucre, y contempla la intervención de seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios. De acuerdo con la información conocida sobre el despliegue, fueron programadas 83 órdenes de captura y 101 diligencias de registro y allanamiento.

Durante la jornada, el presidente Abelardo de la Espriella acompañó a los uniformados en terreno y posteriormente publicó imágenes y un mensaje en su cuenta de X. Según informó el mandatario, durante el procedimiento se han producido capturas y se han incautado drogas, armas y mercancía ilegal. El balance definitivo continúa en proceso de consolidación por parte de las autoridades.

“La Operación Iron marca un momento decisivo para Cali”, señaló De la Espriella en la publicación que acompaña las imágenes del operativo.

El Gobierno Nacional presentó la intervención como parte de una estrategia de seguridad urbana dirigida contra estructuras dedicadas a actividades delictivas en sectores del centro de la capital del Valle del Cauca. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también participó en el despliegue junto con autoridades departamentales y de la Fuerza Pública.

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Asimismo, en el video publicado por el presidente se observa el momento en el que es capturado un hombre, mientras se escucha decir: “Creía que podía desafiar al Estado, bienvenido a la ‘patria milagro’”.

Cabe resaltar que la operación se desarrolla en zonas de Cali que históricamente han registrado problemas asociados con la venta local de drogas, la extorsión y otras actividades ilegales. Las autoridades señalaron que los procedimientos judiciales y los allanamientos continúan, por lo que las cifras conocidas durante la mañana tienen carácter preliminar.

De acuerdo con información reportada este jueves, la intervención también tendría continuidad en otros municipios del Valle del Cauca, según anunció la gobernadora Dilian Francisca Toro. Los resultados y alcances de cada procedimiento deberán ser informados por las autoridades correspondientes.

La Operación Iron continúa en desarrollo y se espera un balance oficial con el número consolidado de capturas, las incautaciones y los resultados de los allanamientos.

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