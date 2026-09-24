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Abelardo de la Espriella

"Quienes asesinan y secuestran son terroristas": Abelardo de la Espriella en mensaje a la ONU en el que también pidió transición "segura" en Venezuela

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El discurso, a cargo del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, abordó la crisis humanitaria causada por el reciente terremoto y las prioridades del nuevo gobierno colombiano.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, compareció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para leer un mensaje del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien cumple su promesa de no salir del país durante su mandato de cuatro años.

El discurso abordó la crisis humanitaria causada por el reciente terremoto y las prioridades del nuevo gobierno colombiano.

"Le he pedido al señor vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, que en mi representación lea este mensaje. Lo he hecho porque le aseguré al pueblo colombiano que no saldré del país durante los cuatro años de mi mandato", indicó el mandatario en el texto leído ante la Asamblea.

Restrepo, en representación del presidente colombiano, aseguró que ante el terremoto que sufrió Colombia el pasado 10 de agosto "desde el primer momento di una instrucción inequívoca. Había que salvar vidas humanas”. “Para todo lo demás había tiempo", afirmó.

Asimismo, expresó su gratitud a la comunidad internacional por la ayuda recibida durante la emergencia.

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En materia de seguridad nacional, el discurso enfatizó la determinación del gobierno de recuperar el control territorial. "Las organizaciones que asesinan, que secuestran, que emplean explosivos, que reclutan menores y que recurren deliberadamente al terror para doblegar a una sociedad son grupos terroristas. Así los llamamos", declaró.

"Se acabaron los eufemismos; quienes asesinan y secuestran son terroristas”, agregó.

Sobre el narcotráfico, señaló que "las drogas ilícitas se producen en Colombia, pero no terminan en Colombia. El narcotráfico es una empresa transnacional", y solicitó mayor compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra este flagelo.

Asimismo, presentó su visión de desarrollo bajo el concepto de "La Patria Milagro", que busca recuperar la confianza institucional y promover el crecimiento económico.

"A quienes, desde cualquier lugar del mundo, están buscando dónde invertir, quiero invitarlos a que miren a Colombia", expresó, al tiempo que destacó los recursos naturales, la posición geográfica y el talento humano del país.

El vicepresidente, a nombre de De la Espriella, se refirió sobre la situación política en Venezuela. “Confiamos en una transición democrática, en Venezuela: Pronta, segura y profunda”, expresó.

El discurso concluyó con una invitación a participar en la transformación tecnológica: "Colombia no quiere contemplar desde la gradería la transformación tecnológica de nuestro tiempo. Queremos participar en ello", afirmó.

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