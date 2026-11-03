Alias ‘Amazonas’ y ‘Yamaha’, criminales de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, serían los responsables del ataque en Planadas, Tolima

Las autoridades señalaron a alias ‘Amazonas’ y alias ‘Yamaha’ son señalados como responsables del atentado terrorista en Planadas, departamento del Tolima, que fue ejecutado con drones y la utilización de un camión tipo volqueta que impactaron contra instalaciones del hospital local y varias viviendas cercanas. Este atentado terrorista dejó un saldo trágico de 4 personas muertas y 17 más heridas. De acuerdo con el reporte de las autoridades alias "amazonas" fue enviada a la zona por órdenes de alias ‘Iván Mordisco’ a la zona para controlar el corredor estratégico entre los departamentos de Tolima, Huila y Cauca y desarrollar acciones criminales contra la fuerza pública y la ciudadanía.