Fútbol europeo regresa tras el Mundial: Inglaterra, Francia e Italia son las primeras en abrir sus nuevas temporadas

El fútbol de clubes regresa a las principales canchas de Europa luego del Mundial de 2026, con el inicio de nuevas temporadas en Inglaterra, Francia e Italia. La Premier League y la Ligue 1 iniciarán este viernes 21 de agosto, mientras que la Serie A lo hará el domingo 23.

VEA TAMBIÉN Equipo del fútbol colombiano denunció presión a sus jugadores para influir en situaciones deportivas relacionadas con apuestas o

En Inglaterra, el Arsenal arranca con la defensa del título como local enfrentándose al recién ascendido Coventry City. El equipo de Londres viene de consagrarse como campeón y querrá ser nuevamente el protagonista.

El Manchester United de igual forma empezará una nueva etapa, esta vez con Michael Carrick como entrenador y lo hará ante el Hull City. El Manchester City, por su parte, jugará su primera temporada luego de la salida de Pep Guardiola y el Liverpool inicia una etapa con Andoni Iraola en el banquillo y sin Mohamed Salah. Por último, Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, tratará de regresar a la pelea por los primeros lugares.

La Premier League se presenta con un mercado de fichajes de gran movimiento. Los clubes ingleses están concentrando una parte importante del gasto de las principales ligas europeas y afrontarán la temporada con varias plantillas las cuales han sido renovadas.

En Francia, el Paris Saint-Germain parte otra vez como el club favorito para conseguir la Ligue 1. El actual campeón buscará otro título de forma consecutiva, en estos momentos tiene cinco y llega luego de una temporada reflejada por su éxito internacional. Entre sus principales rivales están el Lens, Lille, Marsella y Mónaco.

VEA TAMBIÉN Coalición mundial de aficionados exige que Infantino salga de la FIFA por "traición" a sus funciones y al fútbol o

El debut del PSG no se hará en su estadio pese a que es local. Su partido que tendrá frente al Rennes no se disputará en el Parque de los Príncipes por los daños que tiene el césped debido a las altas temperaturas que se registraron en el verano. El encuentro se cumplirá en el Roazhon Park, estadio del Rennes.

Por otro lado, en Italia, la Serie A iniciará el domingo con el Inter de Milán como defensor del título. El campeonato italiano empieza de igual forma con un nuevo curso luego de un mercado de transferencias con movimientos muy relevantes y con varios clubes queriendo competir por el título.

El regreso de estas tres grandes ligas marca el reinicio del fútbol en el continente europeo de clubes luego del Mundial. La Bundesliga alemana será la siguiente en entrar en juego, con su primera jornada la cual está programada para el 28 de agosto.