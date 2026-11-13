NTN24
Viernes, 13 de noviembre de 2026
Viernes, 13 de noviembre de 2026
Abelardo de la Espriella

"Le cambió la cara": revelan imágenes de capturado que retó a Abelardo de la Espriella en Bogotá cuando se enteró que iba a la cárcel

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Cruce entre Abelardo de la Espriella y capturado - Captura de pantalla de redes sociales
Cruce entre Abelardo de la Espriella y capturado - Captura de pantalla de redes sociales
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, el presunto criminal fue enviado a la cárcel.

Hace varios días, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lideró un operativo en Bogotá en el que se realizaron más de 170 capturas.

o

En ese operativo de las autoridades, el mandatario colombiano encaró a varios señalados criminales, uno de ellos alias Mailo, a quien increpó con dureza, recordándole uno a uno los delitos que habría cometido en su vida “criminal”.

¿Dónde está el bandido de Mailo? Este bandido lanzó una granada y mató a un señor humilde que trabajaba ahí durante 20 años”, dijo De la Espriella el pasado 28 de octubre, en medio del operativo en Bogotá.

En ese momento, Mailo quiso responderle al mandatario, pero De la Espriella no lo dejó hablar y enfatizó que “iba a saber lo duro que mordía el tigre”.

Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia, ¿vas a tirar línea? Tú lo que eres es un bandido, payaso, tú lo que eres es un asesino miserable. Vas a saber lo duro que muerde el tigre. Bienvenido a la Patria Milagro”, indicó.

Luego del operativo, alias Mailo fue presentado en una audiencia para que un juez definiera su situación jurídica. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, el presunto criminal fue enviado a la cárcel.

o

En el material de la audiencia que compartió en su cuenta oficial de X, la entidad del Distrito señaló que alias Mailo estaba con el “rostro triste”, pese a que había intentado desafiar al propio presidente De la Espriella.

Les cambió la cara cuando supieron que iban derecho a la cárcel. Así terminaron Mailo y todos los de su grupo criminal. Detrás de puestos de tinto y ventas ambulantes, escondían un negocio de drogas y sicariato en el barrio Santa Fe. ¡Se les acabó la fachada! Tras nueve meses de investigación, cayeron en la operación Kratos”, publicó la Secretaría de Seguridad en sus redes sociales.

Cabe resaltar que en las imágenes se puede ver a alias ‘Mailo’ en audiencia, junto a otros capturados que esperaban el dictamen del juez.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Captura

Prisión

Cárcel

Condena

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

533 días de infierno; acaba esta larga noche: hijo de agente del CTI liberado tras secuestro del ELN

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya no quieren más torturas”: esposa de uno de los militares que entró en huelga de hambre en Ramo Verde

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Hombre que amenazó de muerte a Marco Rubio fue condenado: ¿podría Diosdado Cabello tener un destino similar?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

"Petro facilitó que Maduro permaneciera en el poder": informe tras el fraude electoral en Venezuela

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos felices porque ese gringo se va”: el desafiante mensaje de los migrantes con destino a EE. UU. a Donald Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Confirman que emergencia por disparos cerca a la Casa Blanca en EE. UU. dejó al menos 6 fallecidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Estadio Sylvio Cator - Captura video Presidencia de El Salvador
Haití

Los macabros hallazgos en estadio controlado por pandillas que recuperó Bukele en Haití

Perkins Rocha (AFP)
Perkins Rocha

"Hoy fueron 20 hombres, me parece exagerado para custodiar a una sola persona": reveladora entrevista de Perkins Rocha en NTN24

Foto: International Crisis Group
ELN

Impactante video: guerrilleros del ELN muestran cómo usan drones convencionales para atacar al Ejército

Mensaje de migrantes con destino a Estados Unidos a Donald Trump - Fotos: AFP
Migrantes

“Estamos felices porque ese gringo se va”: el desafiante mensaje de los migrantes con destino a EE. UU. a Donald Trump

Migrantes - Foto: NTN24
Migrantes Estados Unidos

Avanza caravana migrante: en 2027 todos los estados de la frontera de EE. UU. con México serán gobernados por demócratas

Más de Actualidad

Ver más
Stephen Miller, como jefe de gabinete de la Casa Blanca-Foto: AFP
Stephen Miller

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Israel

Netanyahu denuncia presuntas irregularidades electorales y exige investigaciones: “Las elecciones en Israel fueron robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo”

Estado 51 | Fotos: captura pantalla @realDonaldTrump y EFE
Donald Trump

“Es una decisión de los venezolanos”: experto sobre Venezuela como el estado 51 de EEUU

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

IDEA y la dignidad humana como frontera de la democracia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fanáticos de los Navegantes del Magallanes - Foto de referencia: EFE
Navegantes del Magallanes

Magallanes resucitó y busca repetir la hazaña de la temporada pasada: así marcha la ronda regular de la LVBP

Stephen Miller, como jefe de gabinete de la Casa Blanca-Foto: AFP
Stephen Miller

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

El tenista español Rafael Nadal (EFE)
Deportes

"Estoy muy emocionado de anunciar que volveré en 2027": Rafael Nadal confirma su regreso a las canchas de tenis

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (EFE)
Israel

Netanyahu denuncia presuntas irregularidades electorales y exige investigaciones: “Las elecciones en Israel fueron robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo”

Estado 51 | Fotos: captura pantalla @realDonaldTrump y EFE
Donald Trump

“Es una decisión de los venezolanos”: experto sobre Venezuela como el estado 51 de EEUU

Uniformados secuestrados en Colombia - NTN24
Secuestrados

Clamor de familias de uniformados secuestrados por grupos armados en Colombia

Aspecto del Spotify Camp Nou de Barcelona -Foto EFE
FC Barcelona

El F. C. Barcelona completa una emisión de bonos por 300 millones de euros para terminar de remodelar el estadio Spotify Camp Nou

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023