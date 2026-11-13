"Le cambió la cara": revelan imágenes de capturado que retó a Abelardo de la Espriella en Bogotá cuando se enteró que iba a la cárcel

Hace varios días, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lideró un operativo en Bogotá en el que se realizaron más de 170 capturas.

En ese operativo de las autoridades, el mandatario colombiano encaró a varios señalados criminales, uno de ellos alias Mailo, a quien increpó con dureza, recordándole uno a uno los delitos que habría cometido en su vida “criminal”.

“¿Dónde está el bandido de Mailo? Este bandido lanzó una granada y mató a un señor humilde que trabajaba ahí durante 20 años”, dijo De la Espriella el pasado 28 de octubre, en medio del operativo en Bogotá.

En ese momento, Mailo quiso responderle al mandatario, pero De la Espriella no lo dejó hablar y enfatizó que “iba a saber lo duro que mordía el tigre”.

“Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia, ¿vas a tirar línea? Tú lo que eres es un bandido, payaso, tú lo que eres es un asesino miserable. Vas a saber lo duro que muerde el tigre. Bienvenido a la Patria Milagro”, indicó.

Luego del operativo, alias Mailo fue presentado en una audiencia para que un juez definiera su situación jurídica. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, el presunto criminal fue enviado a la cárcel.

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En el material de la audiencia que compartió en su cuenta oficial de X, la entidad del Distrito señaló que alias Mailo estaba con el “rostro triste”, pese a que había intentado desafiar al propio presidente De la Espriella.

“Les cambió la cara cuando supieron que iban derecho a la cárcel. Así terminaron Mailo y todos los de su grupo criminal. Detrás de puestos de tinto y ventas ambulantes, escondían un negocio de drogas y sicariato en el barrio Santa Fe. ¡Se les acabó la fachada! Tras nueve meses de investigación, cayeron en la operación Kratos”, publicó la Secretaría de Seguridad en sus redes sociales.

Cabe resaltar que en las imágenes se puede ver a alias ‘Mailo’ en audiencia, junto a otros capturados que esperaban el dictamen del juez.