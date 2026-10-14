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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Donald Trump

Trump anuncia exploración masiva de petróleo y minerales en Groenlandia y la define como una pieza clave para la defensa de EE. UU. y Europa

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald Trump-Foto: EFE
Presidente Donald Trump-Foto: EFE
El mandatario norteamericano destacó el potencial energético y el valor geoestratégico del territorio ártico en materia de defensa aérea frente a eventuales amenazas con misiles y drones.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio de proyectos masivos de exploración de hidrocarburos y minería en Groenlandia, con el argumento del inmenso potencial energético de la región y su rol clave en la seguridad de Occidente.

A través de un mensaje público difundido en su red oficial Truth Social, el jefe de Estado sostuvo que los depósitos de petróleo de fácil acceso en el territorio superan las reservas de la mayoría de las naciones del mundo.

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El mandatario enfatizó además la relevancia militar del territorio norteño, con la certeza de que su ubicación geográfica brinda una línea de visión privilegiada para la interceptación y neutralización de proyectiles dirigidos contra el continente americano.

“Cualquier ataque futuro contra los Estados Unidos tendrá que atravesar Groenlandia, donde nuestra defensa derribará rutinariamente drones, misiles o cualquier otra forma de arma que ni siquiera se haya concebido aún. Nos da tiempo, ubicación y línea de visión, como en ningún otro lugar del mundo”, manifestó el presidente Donald Trump en su pronunciamiento público.


El anuncio presidencial ocurre tras la firma de recientes acuerdos de cooperación en seguridad entre Washington, Copenhague y las autoridades locales para reforzar la presencia defensiva en el Polo Norte.

Esta postura enérgica de la Casa Blanca sobre el control de recursos y la soberanía de la seguridad ártica reaviva el debate geopolítico a escala mundial, con el trazo de una línea firme ante las ambiciones de rivales como Rusia y China, y la anticipación de una era de militarización e intensas disputas diplomáticas en el techo del mundo.

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Diplomáticos internacionales coinciden en que la estrategia de Washington no solo busca garantizar el suministro energético frente a las volatilidades del mercado global, sino también levantar un escudo defensivo inexpugnable ante las constantes maniobras militares de potencias rivales en el Polo Norte.

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