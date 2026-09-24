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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Irán

Régimen de Irán amenaza con extender la guerra "hasta el océano Índico" si Estados Unidos lanza nuevos ataques

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bandera de Irán-Foto: EFE
Bandera de Irán-Foto: EFE
Estados Unidos e Irán se disputan el control del estrecho de Ormuz, vía estratégica por la que antes de la guerra transitaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

El régimen de Irán extenderá la guerra "hasta el océano Índico" si Estados Unidos lanza nuevos ataques, advirtió este jueves un consejero del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei.

"Como el conflicto se ha propagado del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz al mar Rojo (con los hutíes) es posible que en respuesta a una eventual guerra, este frente se extienda aún más, hasta el océano Índico, o más allá", declaró Yahya Rahim Safavi en un video difundido por la agencia de prensa Fars.

Teherán ya amenazó en el pasado con extender la guerra si Washington reanuda los ataques pero es la primera vez que un consejero del líder supremo menciona el océano Índico, que alberga la base militar angloestadounidense de Diego García. Se encuentra a casi 4.000 kilómetros en línea recta de las costas iraníes.

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Estados Unidos e Irán se disputan el control del estrecho de Ormuz, vía estratégica por la que antes de la guerra transitaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

Las negociaciones entre ambos países están actualmente estancadas desde que un protocolo de acuerdo no se concretó. Esta semana se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Irán puso siete condiciones, entre ellas el levantamiento de las sanciones económicas y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

En una entrevista exclusiva con la AFP el martes, el portavoz de los Guardianes de la Revolución, Hosein Mohebi, también lo supeditó al fin de las hostilidades en Yemen.

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