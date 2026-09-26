Real Madrid anuncia que Kylian Mbappé fue diagnosticado con "una hiperextensión en la rodilla izquierda"

El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, cambiado por lesión el viernes en un partido de la UEFA Nations League en Turquía, tiene "una hiperextensión de la rodilla izquierda", confirmó el sábado su club, el Real Madrid.

El breve comunicado del equipo de la capital española descartó una lesión grave y, aunque no detalló un tiempo estimado de baja, la prensa española señaló que estaría sin jugar entre diez y quince días.

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"Tras las pruebas realizadas hoy (sábado) a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución", precisó este sábado el equipo merengue en un conciso parte médico.

Mbappé, cabe resaltar, fue el autor del único gol en la victoria francesa por 1-0 en su visita a Turquía, pero se vio afectado físicamente justo en el disparo con el que anotó en el minuto 54.

La Federación Francesa de Fútbol había indicado inicialmente que Mbappé sufría una "lesión en un tendón de la rodilla" y que había regresado a Madrid para someterse a más pruebas.

Pese a que 'Donatello' intentó seguir adelante en el encuentro, fue reemplazado cinco minutos después, en el 59', por Desiré Doué.

Después del partido, el nuevo seleccionador de Francia, Zinédine Zidane, dio un primer diagnóstico en declaraciones a la televisión TF1 de su país, donde adelantó que podría tratarse de "una hiperextensión de rodilla".

Zidane también había anticipado que Mbappé iba a abandonar la concentración de Francia sin disputar los otros tres partidos que los Bleus tienen programados en la actual ventana de partidos internacionales.

Francia debe visitar el lunes a Bélgica y luego jugará dos encuentros como local, ante Italia (2 de octubre) y Bélgica (5 de octubre) en el Estadio de Francia de Saint-Denis, en la periferia norte de París.

Desde su salida del Real Madrid en 2021, 'Zizou' aguardó pacientemente su turno para ocupar un puesto que le hacía especial ilusión y que estuvo ocupado durante más de una década por Didier Deschamps (2012-2026).

El partido en Turquía supuso el estreno de una nueva era, después del cuarto lugar de Francia en el Mundial de Norteamérica, donde los turcos fueron una de las decepciones al despedirse en la fase de grupos.

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Con los tres puntos, Francia empieza bien la competición, pero el primer líder del grupo es Bélgica, que venció 2-0 en su visita a la nueva Italia de Roberto Mancini.