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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella publicó imágenes de impactante operativo en el que fueron capturados cabecillas del Tren de Aragua: "Saque las manos de la cobija"

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Operativo contra el Tren de Aragua (X de Abelardo de la Espriella)
Operativo contra el Tren de Aragua (X de Abelardo de la Espriella)
A ambos sospechosos, según se ve en las imágenes, los agentes les leyeron los presuntos delitos por los que fueron detenidos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves lo que definió como un golpe estratégico al Tren de Aragua.

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“Hoy, en Manizales, nuestra Policía Nacional, a través de la DIPOL y el GAULA-ÉLITE, capturó en la Operación TITÁN a dos importantes cabecillas de esta organización terrorista transnacional”, afirmó el mandatario.

El presidente precisó que cayó Richard José Espinal Quintero, alias ‘El Coti’, cuarto cabecilla del Tren de Aragua, enlace del narcotráfico en la Costa Caribe y el Eje Cafetero e incluido en la lista OFAC de Estados Unidos.

“Este bandido mantenía alianzas criminales para el tráfico de cocaína y material bélico y era prófugo desde 2023 con Notificación Roja de INTERPOL” , afirmó.

De la Espriella afirmó que el otro capturado fue Henderzon Adrián Villarroel Luque, alias “El Patón”, cabecilla del tráfico de armas del Tren de Aragua en Colombia, coordinador de la logística para el envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

“El Tren de Aragua no va a convertir a Colombia en plataforma para su expansión criminal. Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus rutas, sus finanzas y sus alianzas. Aquí no tendrán santuario”, aseveró.

El presidente divulgó imágenes del operativo en el que se ve como agentes ingresan a una vivienda armados y con escudos. El video retrata el impactante momento en el que uno de los cabecillas fue capturado en su habitación mientras dormía y se encontraba con una mujer.

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Los agentes le advirtieron al ver que el sospechoso tenía las manos dentro de una cobija que las dejara al descubierto. “Saque las manos de la cobija”, le gritaban una y otra vez.

A ambos capturados, según se ve en las imágenes, los agentes les leyeron los presuntos delitos por los que fueron detenidos.

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