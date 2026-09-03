Dispararon contra la sede de la Procuraduría en Bogotá; De la Espriella ordenó reforzar la seguridad

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó reforzar la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tras un ataque con disparos al piso 26 de la sede de la Procuraduría en Bogotá. El caso es materia de investigación de las autoridades. El mandatario colombiano sostuvo una reunión con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la seguridad de lugar fue reforzada tras conocerse de amenazas denunciadas por los altos funcionarios judiciales.