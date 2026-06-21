Abelardo de la Espriella recibe primeros mensajes de felicitaciones desde EE. UU. y Colombia por victoria en elecciones presidenciales

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella recibe los primeros mensajes de felicitaciones tras su victoria en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar este domingo 21 de junio en Colombia.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el congresista republicano Carlos Gimenez. “Desde el Congreso de Estados Unidos, felicitamos al próximo presidente de la hermana República de Colombia, el tigre Abelardo de la Espriella”, indicó.

También desde Estados Unidos, la congresista María Elvira Salazar se expresó por la victoria del candidato que se hace llamar 'El Tigre'.

"Hoy Colombia ganó su partido más importante. Felicidades al presidente electo, Abelardo de la Espriella. Veo un país fuerte, libre y lleno de oportunidades, listo para convertirse en una de las grandes historias de éxito del hemisferio occidental", aseveró.

Indicó que ahora "llegó la hora de demostrarle al mundo todo lo que Colombia puede llegar a ser".

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Desde Colombia, el expresidente Álvaro Uribe fue uno de los primeros en pronunciarse por el triunfo de De la Espriella.

“Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda. Estamos seguros que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos”, manifestó.

El también exmandatario Andrés Pastrana indicó que con el triunfo de De la Espriella, "Colombia retoma el camino de la institucionalidad y se fortalece la democracia".

Otro expresidente, Juan Manuel Santos, indicó que les desea "éxitos en la tarea de gobernar una Colombia para todos" a Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano.

"Ahora es momento de unir al país, rodear nuestras instituciones y trabajar unidos por un país más próspero y en paz", expresó.

La Federación Nacional de Departamentos también felicitó a De la Espriella “por su elección como Presidente de la República de Colombia”

“Estamos listos para sumar esfuerzos y trabajar articuladamente en el fortalecimiento de la relación entre la Nación y los territorios, con el propósito de impulsar el desarrollo de nuestras regiones y el bienestar de los colombianos”, precisó.

Natalia Gutiérrez, Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, también se sumó a las felicitaciones.

“Felicitamos al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a su fórmula vicepresidencial, por la confianza depositada en ellos por los colombianos para liderar el país durante los próximos cuatro años”.

“Reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera articulada y constructiva con el nuevo Gobierno en la consolidación de una agenda que fortalezca la seguridad energética, impulse una transición energética ordenada, sostenible y basada en criterios técnicos, y contribuya al crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de todos los colombianos”, indicó.

De la Espriella con el 99,45% de las mesas informadas aseguró la victoria al sumar el 49,67% de los votos. Iván Cepeda se quedó el 48,69%.