Gustavo Petro reacciona al preconteo de votos: “Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, está activo en sus redes sociales publicando información de presuntas irregularidades en el preconteo de votos en el que Abelardo de la Espriella aventaja por un corto margen a Iván Cepeda.

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De acuerdo al mandatario, se están subiendo formularios E14 sin firmas de los jurados, por lo que deben ser impugnados.

"Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades", escribió Petro en su cuenta de X.

Posteriormente escribió: "No sé puede proclamar ninguno presidente Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad."

Cabe recordar que más temprano, cuando ejerció su derecho al voto, el mandatario de Colombia dejó entrever un posible desconocimiento a los resultados del preconteo electoral, tal como ocurrió tras la primera vuelta el 31 de mayo.

"La decisión la toman los jueces después de evaluar el escrutinio y las quejas que hay, a los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución, lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez", dijo el presidente.