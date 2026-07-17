“Formando guerreros de la selva”: soldados de EE. UU. realizan exigentes ejercicios en país latinoamericano

El Comando Sur de Estados Unidos compartió nuevas fotografías de soldados entrenando en territorio latinoamericano, como parte de una colaboración entre naciones.

En las fotografías se ve a soldados entrenando en tierra y mar dentro de territorio panameño.

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La presencia de uniformados de Estados Unidos en territorio centroamericano no es nueva, la colaboración entre gobiernos ha llevado a decenas de soldados a entrenar en cursos de selva que ofrece el país.

"Miembros del servicio de EE. UU. y personal de las fuerzas de seguridad panameñas entrenaron recientemente juntos en el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva-Panamá, intercambiando habilidades de supervivencia, refinando tácticas de patrulla y fortaleciendo capacidades para funcionar como una fuerza combinada", dijo el Southcom.

Según el organismo militar, este curso, relanzado en 2025 después de una ausencia de casi dos décadas, "asegura que las fuerzas de EE. UU. y de naciones socias puedan sobrevivir, luchar y ganar en el dominio de la selva".

"El curso es uno de múltiples compromisos de seguridad entre EE. UU. y Panamá que están fortaleciendo la seguridad regional contra amenazas compartidas y asegurando la protección del Canal de Panamá", agregó el Southcom.

Mientras tanto, la Operación Lanza del Sur, lanzada por el Gobierno de Estados Unidos para combatir al narcotráfico en el sur del continente, sigue vigente y, según el Gobierno Trump, con importantes resultados para la seguridad nacional.