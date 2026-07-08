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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Trump da por rota la tregua con el régimen de Irán: "En lo que a mí respecta, ha terminado"

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Trump en Cumbre de la OTAN en Ankara en julio de 2026 (AFP)
Trump en Cumbre de la OTAN en Ankara en julio de 2026 (AFP)
Los precios del petróleo se dispararon de inmediato un 5% tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles por terminada la tregua con el régimen de Irán, después de que se reavivaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta ruta marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos sigue siendo uno de los principales focos de tensión del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

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Los bombardeos iraníes contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva de Estados Unidos contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

"Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", añadió. "Dejaré que nuestros excelentes negociadores sigan hablando si así lo desean, pero yo no lo veo. No me gusta esta gente", acotó.

Los precios del petróleo se dispararon de inmediato un 5% tras sus declaraciones.

La agencia de noticias iraní IRIB reportó el miércoles varias explosiones en los alrededores del estrecho de Ormuz, entre ellas seis en la isla de Qeshm, siete en la ciudad de Sirik y otras más en Bandar Abás, uno de los principales puertos del país.

También se informó de explosiones en la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil del país.

La ciudad está situada cerca de la isla de Jark, principal terminal petrolera de Irán, por la que transita alrededor del 90% de las exportaciones de crudo del país.

La prensa estatal añadió que un miembro de la Guardia Revolucionaria murió en el suroeste de Irán.

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El mando de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) afirmó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea iraníes, instalaciones de radar costero y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

Los bombardeos tenían como objetivo "degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial", aseveró.

La respuesta iraní no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin.

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