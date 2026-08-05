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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Vozinha

Así fue la presentación de Vozinha ante 30 mil fanáticos del Colo Colo en estadio en Chile: hubo hasta sorpresivo aterrizaje en la grama

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha'. (EFE)
El portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha'. (EFE)
El recibimiento del portero estrella de la Copa del Mundo fue digno de una celebridad.

Vozinha, arquero y una de las figuras de la sorprendente selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, fue presentado en el Estadio Monumental de Santiago ante más de 30 mil hinchas del Colo Colo.

El recibimiento del portero estrella de la Copa del Mundo fue digno de una celebridad. En un estadio a reventar, el arquero se ganó miles de aplausos y fue el protagonista de cánticos llenos de orgullo.

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Uno de los momentos más destacados del evento se dio cuando aterrizó sobre la grama del Monumental una especie de hombre pájaro, promocionado por una marca de bebidas energéticas. El hombre tras descender al estadio abrazó con simpatía al portero africano.

El guardameta, de 40 años, llegó el domingo pasado a Chile. Pese a arribar durante la noche, fue recibido por cientos de hinchas en el aeropuerto de Santiago, muchos de ellos con camisetas del club y entre cánticos de bienvenida.

"(Siempre creí) que era jugador de equipo grande. Y cuando apareció Colo Colo, que es el equipo más grande de Chile, no hubo dudas", dijo a la prensa el portero, que utilizará el dorsal 29, sobre los motivos que lo llevaron a elegir a un club de Sudamérica como su destino tras su sensacional Mundial con su nación africana.

Vozinha descartó sentirse presionado. "Presión es cuando estás enfermo o cuando no tienes para comer. Solo pienso en trabajar y ayudar al club para conseguir los objetivos", concluyó.

"La Copa del Mundo es la mejor competición de fútbol del mundo. (...) Sabía que el Mundial podía traer muchas cosas grandes para mí", agregó el guardameta.

El jugador firmó un acuerdo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por un año.

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Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal, una actividad que alternaba dando clases de voleibol playa.

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