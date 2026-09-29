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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella revela elevado número de extradiciones firmadas en su Gobierno: "Estamos sacando de nuestro país a delincuentes de alta peligrosidad"

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
La cifra divulgada por De la Espriella representa un aumento frente al balance conocido días atrás.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró este martes que su Gobierno ha firmado 105 extradiciones en 53 días, cifra que, según el mandatario, continuará aumentando como parte de su política contra las estructuras criminales y el narcotráfico.

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A través de una publicación en su cuenta de X, De la Espriella afirmó que su administración está utilizando los mecanismos de cooperación internacional para sacar del país a personas requeridas por la justicia de otros países.

No hay contemplación para quienes han ‘herido’ y atacado a nuestros hermanos”, señaló el mandatario.

La cifra divulgada por De la Espriella representa un aumento frente al balance conocido días atrás. Según el propio presidente, entre el 7 de agosto y el 25 de septiembre se habían firmado 94 extradiciones, principalmente hacia Estados Unidos, y entre los casos más relevantes estaba Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cuya extradición se materializó el 25 de septiembre.

Precisamente, ‘Araña’, señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera, fue extraditado a Estados Unidos el pasado viernes. La Presidencia ha presentado ese caso como uno de los principales ejemplos del giro de la actual administración frente a las personas requeridas por delitos relacionados con organizaciones criminales.

Asimismo, el Gobierno de De la Espriella ya había anunciado desde agosto que fortalecería el uso de la extradición. El 26 de agosto, la Presidencia informó que el mandatario había autorizado la extradición de cinco exnegociadores vinculados a diferentes grupos armados, entre ellos alias ‘Araña’, ‘El Mocho Olmedo’ y ‘Muñeca’.

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La política también estuvo acompañada por la decisión anunciada el 4 de septiembre de poner fin a las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas creadas durante la administración anterior. En esa oportunidad, el Gobierno ordenó avanzar con las capturas y las extradiciones pendientes, además de hacer cumplir las decisiones judiciales correspondientes.

Finalmente, De la Espriella insiste en que la extradición será uno de los principales mecanismos de su estrategia de seguridad y cooperación internacional, mientras el Gobierno continúa reportando capturas y operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales.

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