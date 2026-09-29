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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella designó a su nueva secretaria de Transparencia quien es actualmente magistrada y le dio una contundente orden: "Vamos por todos"

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente, Abelardo de la Espriella - EFE
Presidente, Abelardo de la Espriella - EFE
Del mismo modo, el mandatario afirmó que quien se atreva a tocar el dinero del pueblo de Colombia no tendrá impunidad ni privilegios.

Por medio de X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva designación en su equipo de gobierno.

Se trata de la designación de la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, quien será la nueva secretaria de Transparencia de la Casa de Nariño. Según lo expresado por el jefe de Estado, asumirá el cargo una vez concluya sus funciones en el alto tribunal.

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“He designado a la magistrada Cristina Lombana como nueva secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Asumirá sus funciones una vez concluya, el próximo 8 de octubre, su periodo en la Corte Suprema de Justicia”, indicó el mandatario.

Asimismo, agregó que “con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”.

Del mismo modo, afirmó que quien se atreva a tocar el dinero del pueblo de Colombia no tendrá impunidad ni privilegios.

Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad. Los recursos públicos son sagrados y se respetan”, puntualizó De la Espriella.

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Cabe señalar que el pasado fin de semana, la Presidencia de la República confirmó que el Gobierno nacional sigue avanzando en la conformación de los equipos directivos que asumirán responsabilidades en distintas entidades del Estado.

Finalmente, desde la Casa de Nariño aseguraron que el presidente Abelardo de la Espriella adelantó el domingo 27 de septiembre una extensa jornada de trabajo a lo largo de todo el día, con el objetivo de revisar perfiles, evaluar hojas de vida y avanzar en la definición de esos nuevos funcionarios que llegarán al equipo de gobierno.

El presidente no descansa en la tarea de consolidar un equipo de Gobierno capaz de ejecutar, producir resultados y cumplirles a los colombianos”, señalaron desde Casa de Nariño.

Ese día se analizaron la experiencia, trayectoria y capacidades de los candidatos, ya que la instrucción del jefe de Estado es que cada designación responda a criterios de idoneidad, capacidad de ejecución, transparencia y compromiso.

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