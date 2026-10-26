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Abelardo de la Espriella mueve fichas en el Ministerio del Interior de Colombia: estos son los nuevos nombres

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Carlos Chavarro y Edison Tigreros van a asumir los viceministerios de la cartera, mientras Federico Arellano se perfila para un cargo directivo.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara nuevos cambios en el Ministerio del Interior. Alejandro Ordóñez, quién es el designado para dirigir esa cartera, se reunió en la Casa de Nariño con el presidente y con la consejera para las regiones, Valeria Lafaurie, para progresar con el empalme antes de asumir formalmente el cargo.

Según medios colombianos, ya hay nombres definidos para dos viceministerios y se prepara otro nombramiento dentro de la entidad. Los movimientos se generan después de la salida de Rodrigo Lara Restrepo, quien dejó el Ministerio del Interior en medio de las dificultades del Gobierno para sacar a flote su agenda legislativa.

Carlos Chavarro ocuparía el Viceministerio General del Interior, así como Edison Tigreros estaría al frente del Viceministerio de Diálogo Social. Además, Federico Arellano, abogado y antiguo compañero universitario del presidente, se ve encaminado para un cargo directivo en la cartera.

Chavarro cuenta con trayectoria política en el Partido Conservador. Fue secretario de la Comisión Segunda del Congreso y llegó a ocupar una curul como representante a la Cámara por el Huila previo a llegar al Senado.

Tigreros, por su parte, ya hace parte del Gobierno como viceministro del Deporte. Antes ya había sido secretario de Educación del Valle del Cauca en la administración departamental de Dilian Francisca Toro, en 2019.

Según relatan los medios, Chavarro tenía en curso un proceso para incorporarse al servicio diplomático, pero su posible llegada al Ministerio del Interior cambiaría ese camino.

Aunque ya fue designado para liderar el Ministerio del Interior, Ordóñez sigue como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Se espera que renuncie a esa función en las próximas semanas para asumir formalmente la cartera.

El exprocurador va a reemplazar a Rodrigo Lara, cuya salida llegó después de las controversias por el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027. El Gobierno tuvo que expedir por decreto una versión del presupuesto luego de los cuestionamientos acerca del procedimiento de aprobación en el Congreso.

Con estos cambios, Ordóñez tendrá el reto de organizar su equipo y conducir la relación del Ejecutivo con el Legislativo, en momentos en que el Gobierno contempla progresar con iniciativas como el proyecto de sometimiento de organizaciones criminales y el estatuto antiterrorista.

De momento, los nombres de los nuevos funcionarios son correspondientes a nombramientos reportados o en preparación; su llegada a los cargos deberá formalizarse.

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