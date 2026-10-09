Emergencia en un liceo de Barinas: 54 personas requirieron atención médica
Un total de 54 estudiantes y trabajadores del Liceo Francisco Lazo Martí, ubicado en el caserío Cañaverales del municipio Sosa, estado Barinas, requirieron atención médica de emergencia.
Motivo: Presentaron síntomas de malestar y descompensación el pasado jueves 8 de octubre.
La causa de la emergencia aún no había sido identificada. Sin embargo, una de las hipótesis apunta a la posible inhalación involuntaria de alguna sustancia.
Parte de los afectados ingresó al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Hugo de los Reyes Chávez, en Ciudad de Nutrias, mientras que otros fueron llevados al Hospital Manuel Heredia Alas, situado en la población de Libertad, municipio Rojas.
Las autoridades locales iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer qué provocó los síntomas entre los integrantes de la comunidad educativa.
Una situación similar ocurrió recientemente en el estado Trujillo. Allí, dos episodios de intoxicación fueron reportados en instituciones educativas de los municipios Andrés Bello y Valera.
Según reportes, los síntomas registrados fueron: mareos, náuseas e irritación en las vías respiratorias.
Ante tal situación, los afectados fueron evacuados de los planteles y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica inmediata.