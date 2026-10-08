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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Lionel Messi

El desplante de Lionel Messi a los jugadores de Benín que le pidieron fotos tras su partido de despedida con la Selección Argentina

octubre 8, 2026
Por: Luis Cifuentes
Despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina - Foto: EFE
Despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina - Foto: EFE
Las reacciones por parte de los aficionados no se hicieron esperar, muchos de los cuales lo defendieron mientras otros rechazaron su gesto.

Lionel Messi se despidió el pasado martes de la Selección Argentina tras 20 años en los que ganó un Mundial y dos Copas América.

El jugador rosarino disputó su último partido ante la Selección de Benín en Buenos Aires, en el estadio Monumental, con más de 90 mil personas que no pararon de corear su nombre.

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Pese al emotivo encuentro, que incluyó unas sentidas palabras del ‘10’ argentino agradeciendo al público, en las últimas horas se han conocido videos de un desplante que les hizo a varios jugadores del seleccionado africano.

En las imágenes conocidas se observa a Lionel Messi, al término del encuentro, evitando a varios jugadores de Benín que lo buscaron con ilusión para tomarse una foto e inmortalizar el histórico encuentro de su despedida.

Al jugador argentino se le vio incómodo finalizado el encuentro cuando un grupo de futbolistas de Benín se le acercó con los celulares para sacarse fotos. Incluso, Messi ni siquiera se frenó para permitir que la foto saliera bien y tampoco miró a la cámara.

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Las reacciones por parte de los aficionados no se hicieron esperar, muchos de los cuales lo defendieron mientras otros rechazaron su gesto.

“No estuvo correcto. No le costaba nada hacerse una foto con los jugadores de Benín”; “Claramente les dijo que después se sacaba fotos”; “Es su despedida, tienen todo organizado y sólo porque pide que lo dejen ir a despedirse con sus compañeros y seres queridos, ¿es un mal gesto?”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

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