NTN24
Jueves, 01 de octubre de 2026
Jueves, 01 de octubre de 2026
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ordena revertir el aumento de la gasolina correspondiente al mes de octubre: "nuestro primer deber es con el ciudadano"

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella (AFP)
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario colombiano informó que citó a la ministra de Minas y Energía para abordar el incremento en el precio del combustible.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este 1 de octubre de 2026 la reversión del aumento del precio de la gasolina correspondiente al mes de octubre.

Según el mandatario, se trata de una decisión que busca proteger el bolsillo de los ciudadanos mientras el Gobierno encuentra alternativas permanentes ante la volatilidad del mercado internacional de petróleo.

El aumento anunciado para octubre era de $47 en el precio de la gasolina.

o

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario colombiano informó que citó a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, para abordar el incremento en el precio del combustible:

"Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina", señaló De la Espriella.

El presidente enfatizó que dio instrucciones para "buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno" y exigió que se explique "de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos".

En su mensaje, De La Espriella criticó la falta de transparencia en la comunicación de medidas económicas que impactan a la población:

"Nuestro primer deber es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país", advirtió el mandatario.

El presidente fue enfático al señalar que "los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones".

o

Esta declaración se produce en un contexto donde el precio internacional del petróleo ha experimentado fluctuaciones que impactan directamente en el costo de los combustibles a nivel local.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Gobierno de Colombia

Gasolina

Precio de la gasolina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Delcy se ha convertido en perrito de la administración Trump”: congresista Mario Díaz-Balart

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los venezolanos no están contentos ni en Doral ni en Venezuela”: Schamis sobre las declaraciones de Trump

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno de De la Espriella extraditó a Ecuador a la esposa e hija del cabecilla criminal alias “Fito”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

apagones en Venezuela-Foto: EFE
crisis energética

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega - Foto EFE/Canva:
Senado de Estados Unidos

Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Más de Economía

Ver más
Mujer sostiene dólares - Foto de referencia: EFE
Precio del dólar

Venezuela: así se sitúa el precio del dólar y el euro a tasa BCV este 15 de septiembre

Establecimiento comercial en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis económica

Encuesta revela que 85 % de los venezolanos considera "muy insuficientes" sus ingresos frente al costo de vida

Reserva Federal de Estados Unidos - Foto de EFE
Tasas de interés

Expectativa por eventual subida de las tasas de interés en Estados Unidos: Reserva Federal mantiene reuniones con los mercados

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sandra Ramírez, exmiembro de la guerrilla de las FARC - Foto: EFE
Reclutamiento

En el programa La Noche: en primicia los testimonios clave que llevan a la exguerrillera Farc Sandra Ramírez ante la justicia

Daniel Ortega y Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

"Tiene una presión alta": Congreso exige a Rubio un plan de transición para Nicaragua en 90 días

Logo de Anthropic - Foto: EFE
Inteligencia Artificial

Anthropic revela detalles del uso indebido de su inteligencia artificial en armas, espionaje y vigilancia en varios países del mundo

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Quieren usar lo que quede de este entramado legal para seguir aterrorizando": Jesús Armas sobre "ley del Odio"

Régimen Ortega-Murillo - Foto EFE
Régimen de Nicaragua

"Lo que le está pasando a él es un triunfo del régimen de Ortega": exiliado sobre detención de Luis Galeano

Llegada de alias Pulpo. (Crédito: Agencia Viory)
Perú

Así fue la llegada de poderoso criminal a su país en Sudamérica tras quirúrgica captura: se sometió a varias cirugías para evitar su identificación

Carlos A. Giménez - EFE.
Carlos A. Giménez

Carlos Giménez arremetió contra Pedro Sánchez por encuentro del Rey Felipe VI con embajador palestino: “poner al Rey a la par de un defensor de los terroristas de Hamas”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023