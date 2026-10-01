Abelardo de la Espriella ordena revertir el aumento de la gasolina correspondiente al mes de octubre: "nuestro primer deber es con el ciudadano"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este 1 de octubre de 2026 la reversión del aumento del precio de la gasolina correspondiente al mes de octubre.

Según el mandatario, se trata de una decisión que busca proteger el bolsillo de los ciudadanos mientras el Gobierno encuentra alternativas permanentes ante la volatilidad del mercado internacional de petróleo.

El aumento anunciado para octubre era de $47 en el precio de la gasolina.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario colombiano informó que citó a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, para abordar el incremento en el precio del combustible:

"Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina", señaló De la Espriella.

El presidente enfatizó que dio instrucciones para "buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno" y exigió que se explique "de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos".

En su mensaje, De La Espriella criticó la falta de transparencia en la comunicación de medidas económicas que impactan a la población:

"Nuestro primer deber es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país", advirtió el mandatario.

El presidente fue enfático al señalar que "los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones".

Esta declaración se produce en un contexto donde el precio internacional del petróleo ha experimentado fluctuaciones que impactan directamente en el costo de los combustibles a nivel local.