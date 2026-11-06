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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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CICPC

Patrulla del CICPC volcó en la carretera Panamericana entre los estados Zulia y Mérida: ocho funcionarios resultaron heridos

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Patrulla del CICPC volcó en la carretera Panamericana entre los estados Zulia y Mérida (Venezuela) - Foto: X
Patrulla del CICPC volcó en la carretera Panamericana entre los estados Zulia y Mérida (Venezuela) - Foto: X
La patrulla quedó atrapada entre la maleza, por lo que habitantes de la zona y otros conductores se acercaron para auxiliar a los ocupantes.

Ocho funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) resultaron lesionados luego de que una patrulla en la que se desplazaban volcara.

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La situación se registró específicamente en la carretera Panamericana, en el tramo que comunica a los estados Zulia y Mérida.

Según reportes de medios regionales, "dos de los afectados presentaron heridas de gravedad".

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El accidente ocurrió durante la tarde del miércoles 4 de noviembre, cuando la unidad adscrita a la Delegación Municipal de Caja Seca transitaba entre los sectores Casa Azul y Playa Grande.

De acuerdo con información preliminar, quien conducía perdió el control del vehículo, que terminó dando varias vueltas antes de salir de la carretera y caer en una zona de vegetación.

La patrulla quedó atrapada entre la maleza, por lo que habitantes de la zona y otros conductores se acercaron para auxiliar a los ocupantes.

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En el vehículo viajaban seis hombres y dos mujeres, todos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) recientemente pidió reforzar la educación vial ante el aumento de siniestros en Venezuela.

Puntualmente, la organización planteó la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.

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