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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Cristiano Ronaldo

Así fue el hat-trick de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr que lo acerca a la meta de mil goles: ¿cuántos le faltan?

octubre 30, 2026
Por: Luis Cifuentes
Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr - Foto: AFP
El atacante luso anotó tres goles con el equipo saudí, lo que suma a su cuenta personal para llegar a los mil goles.

Cristiano Ronaldo tiene su espíritu goleador intacto. Así lo demostró el jugador portugués en las últimas horas, luego de anotar un hat-trick que lo acerca cada vez más a su meta de alcanzar los mil goles, una cifra que no ha sido alcanzada oficialmente por ningún jugador a nivel mundial.

El atacante luso anotó tres goles en su última presentación con el equipo saudí, lo que suma a su cuenta personal para llegar a los mil goles.

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El ex Real Madrid anotó los tres tantos este jueves en el juego del Al-Nassr ante el Al-Kholood Club, en partido correspondiente a la jornada 12 de la liga saudí.

El jugador portugués anotó los últimos tres tantos de la goleada 5 a 3 del equipo de Riad.

Su primer tanto de los tres llegó a los 64 minutos, luego de recibir en soledad al frente del arco, para definir de primera y lograr la ventaja 3 a 2 para su equipo.

El segundo tanto llegó cuando se encontraba en el medio del área y logró recibir desde el costado derecho para tomar altura e impactar de cabeza a los 72 minutos.

El quinto y último gol llegó a los 81 minutos tras una asistencia que lo dejó en frente del arco para definir de derecha y sellar el triunfo del Al-Nassr.

Al-Nassr se ubica segundo en la liga saudí con 28 puntos, por detrás del Al-Qadisiya, que tiene los mismos puntos, pero un juego de más.

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¿Cuántos goles le faltan a CR7 para llegar a la meta de los mil?

Con los tres tantos anotados este jueves, Ronaldo se acerca cada vez más a la meta de los mil, lo que genera expectativa entre sus más fieles seguidores.

Así las cosas, Ronaldo alcanzó la cifra de 985 goles, por lo que solo le faltan 15 tantos para alcanzar la meta.

Cabe resaltar que, de acuerdo con las cifras oficiales, ningún jugador ha alcanzado los mil goles, por lo que Ronaldo busca convertirse en el primer jugador en hacerlo.

Lionel Messi cuenta actualmente con 936, siendo el más cercano perseguidor del portugués.

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