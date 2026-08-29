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Sábado, 29 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Aeropuerto Matecaña de Pereira reabre tras sufrir graves afectaciones por el devastador terremoto que azotó Colombia

agosto 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas recogen escombros en Pereira-Foto: EFE
Personas recogen escombros en Pereira-Foto: EFE
El movimiento telúrico provocó el desplome de parte del techo y la aparición de grietas en muros y fachadas.

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, en Risaralda, resultó gravemente afectado por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país colombiano el pasado 10 de agosto.

El movimiento telúrico provocó el desplome de parte del techo y la aparición de grietas en muros y fachadas.

La emergencia dejó tres personas fallecidas, entre ellas un trabajador de la terminal, además de varios heridos.

Si bien la pista permaneció habilitada para recibir vuelos humanitarios, las operaciones comerciales tuvieron que ser suspendidas mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes y se esperaba la autorización de la Aeronáutica Civil.

Luego de completar las primeras labores de reparación y adecuación, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella destacó la reapertura progresiva del aeropuerto.

Actualmente, la terminal registra un promedio de 18 vuelos diarios operados por cuatro aerolíneas. A esta operación se incorporará JetSMART el próximo 31 de agosto, mientras las autoridades esperan recuperar la totalidad de la capacidad operativa en aproximadamente dos meses.

El regreso de las operaciones comerciales en Matecaña constituye un avance importante para la reactivación del Eje Cafetero.

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Aerolíneas como Copa Airlines, Clic, Avianca y LATAM retomaron sus servicios desde el primer nivel de la terminal, mientras continúan los trabajos de adecuación y los parqueaderos ya se encuentran disponibles.

El Gobierno señaló que la recuperación de la conectividad aérea tiene un impacto directo en la economía regional, pues favorece el regreso de turistas, beneficia a hoteles y restaurantes, impulsa las ventas de los comercios y contribuye a que numerosas familias vuelvan a generar ingresos.

Asimismo, la reapertura facilita el desplazamiento de visitantes hacia algunos de los principales atractivos turísticos de la zona, entre ellos el Bioparque Ukumarí, el Parque Consotá, las rutas rurales de La Florida y La Bella, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, además de los espacios gastronómicos y culturales del Eje Cafetero.

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