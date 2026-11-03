Así fue la brutal reacción de la tribuna en Tenerife contra el portero Owono tras choque que acabó con la vida del delantero Jesús de Miguel

El mundo del fútbol sigue conmocionado por la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, que perdió la vida este martes tras el golpe que sufrió con un contrario en un partido de la Segunda División española contra el Andorra.

El equipo confirmó la triste noticia tras horas de incertidumbre:

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento" a las 7:00 de De Miguel, ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el portero del Andorra, Jesús Owono.

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El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

El choque ocurrió cuando De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo y Owono salió a despejar la pelota, arrollando al delantero rival con fuerza desmedida.

El portero fue inmediatamente expulsado mientras futbolistas y médicos intentaban ayudar al delantero que yacía inmóvil en la mitad del campo.

La fuerza del golpe fue tal que provocó una reacción de enfurecimiento general entre los asistentes del estadio Heliodoro Rodríguez López.

Todas las graderías del estadio estallaron y, entre gritos, recriminaron la entrada del portero. Asimismo, cientos de personas coreaban "¡asesino!" mientras levantaban sus brazos en señal de protesta.

De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón, ayudando al club canario a subir a la Segunda División.

Originario de Madrid, el delantero era un respetado goleador de las divisiones inferiores del fútbol español.

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Mientras tanto, fuentes policiales confirmaron que "la policía ha abierto una investigación en coordinación con las autoridades judiciales por la muerte del delantero".