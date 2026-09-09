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Colombia

"Eso hay que solucionarlo y se le ha dicho claro a las autoridades interinas": Marco Rubio advierte que EE. UU. no permitirá presencia del ELN y disidencias de las Farc en Venezuela

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista exclusiva con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, Rubio explicó la gravedad que representa esta situación para los intereses de seguridad norteamericanos en la región.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió sobre la presencia de grupos terroristas colombianos operando en Venezuela.

En entrevista exclusiva con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, Rubio explicó la gravedad que representa esta situación para los intereses de seguridad norteamericanos en la región.

Las disidencias de las FARC y el ELN operan en el Arco Minero del Orinoco, una zona estratégica de aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados que concentra importantes recursos naturales.

“Tenemos al ELN y a la disidencia de las Farc operando con impunidad abiertamente en territorio venezolano. Eso viene ocurriendo hace más de 10-15 años. Eso hay que solucionarlo y se le ha dicho claro a las autoridades interinas en Venezuela y creo que será clave en el mejoramiento de las relaciones entre los dos países”, dijo.

"Ningún país puede permitir que al otro lado de la frontera esté operando con impunidad bandas criminales terroristas que atacan dentro del territorio nacional y después regresan bajo la protección de otras fronteras", agregó Rubio.

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Según investigaciones de SOS Orinoco y la Fundación para el Debido Proceso, al menos 26 grupos armados operan en la zona. Estos no funcionan únicamente como organizaciones dedicadas a actividades ilícitas, sino como estructuras de gobernanza de facto que regulan la vida económica y social de amplias zonas del territorio.

Venezuela posee importantes reservas de oro, hierro, bauxita y níquel, además de depósitos identificados de cobre, coltán, uranio y tungsteno. Según la agencia Reuters, Washington ya negocia con empresas privadas para asegurar recursos clave y frenar la influencia de China en ese sector venezolano.

El Departamento del Tesoro autorizó transacciones financieras vinculadas al oro y minerales venezolanos, mientras la Asamblea del régimen aprobó una nueva ley orgánica de minas para abrir el sector al capital extranjero. Sin embargo, el verdadero obstáculo no es legal, sino de seguridad.

El mapa delictivo abarca desde guerrillas colombianas como el ELN y las FARC, hasta megabandas locales, garimpeiros brasileños y redes de coaptación social. Una red de carteles extractivistas opera bajo la complicidad de funcionarios civiles y militares, convirtiendo al estratégico Arco Minero del Orinoco en una auténtica tierra de nadie.

El exfiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2024, analizó las declaraciones de Rubio. Barbosa destacó que "este llamado hace parte del tercer paso en el proceso de normalización de la relación con Venezuela", enfocado en la transición democrática y la recuperación de la institucionalidad y seguridad.

Barbosa señaló que la cooperación entre Estados Unidos y Colombia incluirá la modernización de radares, drones, inteligencia y capacidades de interdicción dentro del "plan patriota siglo XXI", además de profundizar la cooperación contra carteles y estructuras armadas que han venido operando con impunidad en la región fronteriza.

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