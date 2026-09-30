La aerolínea Flydubai se pronuncia sobre presunto intento de acto terrorista en avión con destino a Israel

La aerolínea flydubai, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, informó este miércoles que todavía se desconocen las razones de la pelea en la cabina del vuelo FZ 1073 con destino a Israel que fue desviado y aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.

"En esta etapa inicial, se desconocen las razones y los motivos subyacentes a este suceso, los cuales siguen siendo objeto de una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de hacer especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos", declaró un portavoz de flydubai en un comunicado.

La aerolínea aseguró que "la aeronave fue asegurada con éxito por la tripulación de flydubai que viajaba en el vuelo, quienes desviaron el avión y lo aterrizaron sin problemas en el aeropuerto de Tabuk".

No obstante, las autoridades israelíes aseguran que se trató de un presunto acto terrorista. "Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", dijo en un comunicado el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai con destino a Israel que fue desviado a Arabia Saudita intentó estrellar el aparato y matar a los pasajeros, la mayoría de ellos israelíes.

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"Uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo", dijo el primer ministro en un mensaje en el que elogió la actuación de los pasajeros que "impidieron un desastre mayor".