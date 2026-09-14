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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Donald Trump

Corte Suprema de Estados Unidos rechaza solicitud de Trump sobre elecciones de medio término

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Corte Suprema | Foto AFP
Corte Suprema | Foto AFP
Trump firmó una orden ejecutiva en marzo para restringir el voto por correo, tras decir que es vulnerable al fraude.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la solicitud del presidente Donald Trump de levantar una orden de un tribunal inferior que bloqueó su intento de restringir el voto por correo antes de las legislativas de noviembre.

Solo dos de los seis magistrados conservadores, de un total de nueve, expresaron su desacuerdo.

El juez Brett Kavanaugh, en una opinión concurrente con la mayoría de magistrados, señaló que el plan de Trump podría ser legal a largo plazo, pero que "los funcionarios electorales estatales y locales no tienen tiempo suficiente para aplicar razonablemente la norma antes de las elecciones".

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Trump firmó una orden ejecutiva en marzo para restringir el voto por correo, tras decir, sin presentar evidencia, que es vulnerable al fraude.

Estados dirigidos por demócratas demandaron a la administración al asegurar que, según la Constitución de Estados Unidos, los estados -y no el gobierno federal- tienen control absoluto sobre la administración de las elecciones.

La orden de Trump exigiría elaborar listas de votantes habilitados y que el Servicio Postal (USPS, en inglés) solo entregara las papeletas a los electores que figuren en dichas listas.

Funcionarios de distintos estados han advertido que la falta de claridad legal alrededor de la iniciativa ha causado caos antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Varios estados, incluido Carolina del Norte, ya empezaron a enviar las balotas por correo a los votantes.

Trump es un crítico de vieja data del voto por correo, aunque lo ha ejercido frecuentemente, incluyendo el mes pasado cuando votó de esa forma en las primarias republicanas de Florida.

Durante años, el presidente Trump ha ligado sus afirmaciones de supuesto fraude a su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, cuando ganó el demócrata Joe Biden.

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Las encuestas muestran que el Partido Republicano enfrenta serios problemas para mantener su control sobre el Congreso en noviembre, en particular, la Casa de Representantes.

Si los demócratas ganan, han dicho que bloquearían la agenda de Trump e, incluso, llevarlo a juicio político por tercera vez.

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