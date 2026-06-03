"Ahora el centro de torturas no es El Helicoide, ahora está en Yare, en Ramo Verde, en El Rodeo": Carlos Azuaje sobre movimientos inusuales en Caracas
Familiares de presos políticos en Venezuela encararon a funcionarios del régimen chavista a las afueras del centro de torturas El Helicoide tras informes de que algunos detenidos estaban siendo trasladados a otros sitios.
La tensión se evidenció cuando familiares confrontaron a funcionarios del régimen desplegados en la zona, exigiendo información oficial. "¿Por qué nadie viene y nos da la cara?", reclamaba una mujer en videos difundidos desde el lugar.
Los hechos ocurrieron horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el lugar se encontraba cerrado, generando una ola de rechazo a nivel internacional y la reacción del régimen chavista.
En entrevista con La Tarde de NTN24, el expreso político Carlos Azuaje alertó sobre la movilización inusual en el centro de torturas del régimen y la situación de quienes están detenidos injustamente.
Ante los aparentes traslados de El Helicoide a otros centros de tortura, Azuaje dijo que "es peor el remedio que la enfermedad".
"Cuando llegan a una cárcel nueva empiezan de cero, los ubican en un centro de castigos dentro de un mes… los golpean así como le hicieron a Roland Carreño y a Freddy Superlano”, denunció.
Y añadió: “Ahora el centro de tortura no es El Helicoide, ahora está en Yare, en Ramo Verde, en El Rodeo, en todas las cárceles de Venezuela”.