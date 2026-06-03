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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Presos políticos

"Ahora el centro de torturas no es El Helicoide, ahora está en Yare, en Ramo Verde, en El Rodeo": Carlos Azuaje sobre movimientos inusuales en Caracas

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
En diálogo con NTN24, el exprisionero político Carlos Azuaje se refirió a la situación en El Helicoide.

Familiares de presos políticos en Venezuela encararon a funcionarios del régimen chavista a las afueras del centro de torturas El Helicoide tras informes de que algunos detenidos estaban siendo trasladados a otros sitios.

La tensión se evidenció cuando familiares confrontaron a funcionarios del régimen desplegados en la zona, exigiendo información oficial. "¿Por qué nadie viene y nos da la cara?", reclamaba una mujer en videos difundidos desde el lugar.

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Los hechos ocurrieron horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el lugar se encontraba cerrado, generando una ola de rechazo a nivel internacional y la reacción del régimen chavista.

En entrevista con La Tarde de NTN24, el expreso político Carlos Azuaje alertó sobre la movilización inusual en el centro de torturas del régimen y la situación de quienes están detenidos injustamente.

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Ante los aparentes traslados de El Helicoide a otros centros de tortura, Azuaje dijo que "es peor el remedio que la enfermedad".

"Cuando llegan a una cárcel nueva empiezan de cero, los ubican en un centro de castigos dentro de un mes… los golpean así como le hicieron a Roland Carreño y a Freddy Superlano”, denunció.

Y añadió: “Ahora el centro de tortura no es El Helicoide, ahora está en Yare, en Ramo Verde, en El Rodeo, en todas las cárceles de Venezuela”.

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