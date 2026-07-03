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Viernes, 03 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Reportan el colapso de una parte del Colegio San Judas Tadeo en La Pastora, Caracas

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (AFP)
Foto de referencia (AFP)
Jorge Rodríguez, que dirige la Asamblea Nacional chavista, reportó que la cifra de muertos por los terremotos ascendió a 2.645.

Este viernes, se reportó el desplome de una parte de un reconocido colegio en Caracas, Venezuela, afectado por los terremotos del pasado 24 de junio que golpearon fuertemente al norte del país.

Se trata del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, ubicado en la parroquia La Pastora de Caracas.

De acuerdo con reportes locales, una parte de la estructura del plantel quedó comprometida tras los movimientos de magnitud 7,2 y 7,5.

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Tras esto, se reportó la presencia de equipos Protección Civil y Bomberos de Caracas para evaluar la situación. Afortunadamente, el inmueble se había desocupado el pasado miércoles para evitar una situación de gravedad.

En videos de redes sociales se evidencia una columna de humo que se elevó por varios metros tras la caída de la estructura.

Jorge Rodríguez, que dirige la Asamblea Nacional chavista, reportó que la cifra de muertos por los terremotos ascendió a 2.645. Además, los heridos aumentaron a 12.666.

Mientras tanto, siguen las críticas hacia el régimen por su inacción y negligencia en medio de la tragedia que aún está en un punto crítico.

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